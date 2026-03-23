Estudiantes de toda Galicia se preparan para construir drones con la meta de evitar accidentes laborales

Participantes de la V Liga Maker Drone durante la formación recibida Cedida

Cerca de 180 estudiantes de segundo de ESO de centros educativos de toda Galicia han completado las formaciones tecnológicas de la V Liga Maker Drone, una iniciativa impulsada por la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG.

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Este es el paso previo al desafío al que se tendrán que enfrentar en la V Liga Maker Drone, una iniciativa prevista en mayo de este año en la que tendrán que diseñar y construir un sistema dron para llevar a cabo tareas de mantenimiento en altura.

Seguridad

La organización explica que se ha optado por la temática de la “prevención de accidentes laborales por caídas desde altura” porque se trata de “una problemática social real y de gran impacto”.

Además, los promotores de esta competición señalan que, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo, este tipo de sucesos superaron los 27.000 en 2024 solo en España, con cerca de 80 fallecidos y representando alrededor del 20% de los accidentes laborales graves en el país.

El equipo ganador de esta edición de Liga Maker Drone podrá realizar una visita exclusiva al Centro de Control Aéreo de la Terminal de Santiago de Compostela, que está gestionado por Enaire.

Los participantes han recibido catorce horas de formación desde el mes de noviembre, desarrolladas en sus propios centros educativos y divididas en tres áreas: introducción al pilotaje de drones, formación tecnológica y entrenamiento de vuelo.

La Liga Maker Drone es una iniciativa con la que el centro tecnológico ITG y la Fundación Barrié pretenden fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los más jóvenes y hacer que tomen conciencia de la relevancia de la tecnología en aplicaciones de la vida diaria.