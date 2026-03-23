El tren se consolida como la mejor opción en A Coruña para viajar a Madrid en Semana Santa

Varios viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

A las puertas de Semana Santa, los coruñeses ya se preparan para acoger las jornadas de mayor relevancia a nivel cultural y, sobre todo, espiritual. Pero, también para aprovechar varios festivos consecutivos con la misión de poder hacer una escapada de varios días a diferentes puntos del territorio nacional o incluso de Europa. No obstante, a la problemática de elegir qué destino es el idóneo para disfrutar de estos días, se le suma un dilema todavía más importante: el medio de desplazamiento.

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Y es que, aunque para los que todavía no han organizado sus pequeñas vacaciones pueda parecerles viajar en estas fechas algo casi prohibitivo, no todas las opciones son misión imposible. En el caso de A Coruña, una gran parte de los viajeros se desplazan a Madrid, bien como una opción para disfrutar de la capital española o simplemente como puente a otros puntos de España o de Europa. Al avión, uno de los métodos más utilizados por su corta duración, se le suma el tren, que se consolida como la opción más barata para viajar a la ciudad del Manzanares.

Aunque las jornadas propiamente festivas no comiencen hasta el 2 de abril (Jueves Santo), son muchas las personas que, bien por su trabajo o sus estudios, aprovechan el parón lectivo para disfrutar de los mayores días posibles. Para viajar el próximo viernes 27 hacia Madrid, todavía están libres la gran mayoría de servicios ferroviarios que parten desde A Coruña, a una media de 69,7 euros. Muy por debajo del avión, con menos opciones y a un precio medio que ya ronda los cien euros. Algo más caro sería prolongar la partida al sábado, con menos frecuencias disponibles en el transporte sobre raíles y todavía más caros en el aéreo.

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En este sentido, la opción más económica para viajar desde la urbe herculina es el lunes 30, única jornada en la que, de momento, viajar en avión puede ser igual de accesible económicamente que el tren, aunque este también tenga ‘ofertones’ a bajo coste. Así, desde Alvedro parten un total de tres vuelos por debajo de los 70 euros. Uno de ellos, operado por Iberia, por solo 37. En el caso del ferrocarril, Renfe habilitó dos servicios (todavía disponibles) a 30 y 35 euros que parten desde la ciudad coruñesa con destino Madrid.

Si la opción es viajar de Jueves Santo a Domingo de Resurrección, un usuario de tren pagaría como mínimo un total de 135 euros. Aun así, sería un precio similar a lo que tendría que asumir alguien que decida viajar en avión solo en el trayecto de ida durante la primera jornada festiva de Semana Santa.

Un nuevo dilema

A los medios de transporte aéreo y sobre raíles, se le suma una nueva alternativa que, ante el encarecimiento de los combustibles, a muchos no les ha quedado más remedio que ofrecer y a otros, quizá más afines a la carretera, les resulta una opción cada vez más interesante: el coche compartido.

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Así lo muestran algunas aplicaciones que promocionan dichos servicios, como es el caso de BlaBlaCar. La compañía, que celebra este 2026 sus primeros 20 años, está presente en 22 países de todo el mundo y cada vez es una de las alternativas más utilizadas en España para viajar por los distintos puntos del territorio nacional.

Como no podía ser de otra forma, para esta Semana Santa hay más de una decena de servicios ofertados cada jornada festiva. En cuanto a precios, se asemejan bastante a los precios de los servicios de tren, aunque, por lo menos hacia la capital española, el coche es el doble de lento.