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A Coruña

El Súper Jueves de Coruña The Style Outlets durará 72 horas

Redacción
23/03/2026 11:21
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Vuelve la promoción más esperada por los amantes del smart shopping, y esta vez lo hace multiplicada por tres.Coruña The Style Outlets estrena su primer Super jueves XXL del año, transformando su icónica jornada de descuentos en una auténtica maratón de ofertas. Los próximos días 26, 27 y 28 de marzo, el centro ofrecerá descuentos adicionales sobre el precio outlet habitual.

Bajo una premisa de "más días, más marcas y cero prisas", el centro propone a sus visitantes convertir sus compras de temporada en una experiencia donde el ahorro se da la mano con la máxima comodidad y amplitud de horarios.

A Coruña se consolida como la capital gallega del outlet

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Esta nueva edición está diseñada para premiar la fidelidad de los clientes ofreciéndoles el recurso más valioso hoy en día: el tiempo. Para ello, la tradicional jornada de descuentos se multiplica, y los visitantes dispondrán de tres días completos para acercarse al centro y explorar las promociones en su horario habitual, de 09.00 a 21.00 horas.

Durante estas 72 horas de Super jueves XXL, los visitantes gozarán de total libertad para trazar su ruta de compras a través de un extenso abanico de firmas. La selección de marcas adheridas a esta acción incluye a grandes referentes del deporte, la moda urbana y el estilo casual de la talla de Adidas, Adolfo Domínguez, Dockers, Puma o Guess, abarcando opciones para todos los gustos y necesidades.

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