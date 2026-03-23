El neurocientífico de la UDC Xurxo Mariño recibe el Premio de Divulgación Científica de la RAGC

Xurxo Mariño Cedida

El neurocientífico lucense Xurxo Mariño ha conocido este lunes que recibirá el Premio de Divulgación Científica 2026 que reparte la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) después de dejar en 'stand by' sus labores en la Universidad de A Coruña (UDC) en 2018 para dedicarse de forma exclusiva a la divulgación de la ciencia.

Según ha destacado en un comunicado la entidad académica, Mariño colabora en la actualidad con la Televisión de Galicia (TVG) y en 'La2' de Televisión Española (TVE), pero con anterioridad lo había hecho en algunos programas de Radio Nacional (RNE) y de Onda Cero.

Sus artículos y conferencias, realizadas en escenarios de carácter nacional e internacional, giran sobre temas como el funcionamiento del cerebro, internet, la evolución humana o la neurociencia.

El principal ámbito de investigación del lucense, que se desplazó hasta Nueva York y Boston para realizar su postdoctorado, es el de la electrofisiología y la farmacología del sistema visual, habiendo desarrollado él mismo un software especializado de estimulación.

Asimismo, la RAGC ha destacado la iniciativa impulsada por Mariño en 2006 conocida como los café-teatros científicos. La actividad, que recorrió distintos lugares de España, se basaba en la difusión de ciencia en pequeños bares con la ayuda de actores.

Mariño, por su parte, se ha mostrado "satisfecho" por el reconocimiento y ha destacado la capacidad de la divulgación científica para "formar una ciudadanía con pensamiento crítico y capacidad de reflexión sobre el funcionamiento de este mundo".

"En nuestra vida cotidiana, debemos tomar decisiones relacionadas con productos del conocimiento científico, como las vacunas, la energía nuclear o los alimentos transgénicos. Para decidir, podemos dejarnos llevar por lo que dicen los demás, pero lo ideal sería tener nuestra propia opinión", ha agregado.