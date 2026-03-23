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A Coruña

CarOutlet vuelve a ExpoCoruña con cerca de 1000 coches

Redacción
23/03/2026 12:24
MOCO25 16
Los asistentes podrán ver, comparar y elegir entre cerca de 1000 vehículos
Cedida
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ExpoCoruña acogerá del 23 al 26 de abril una nueva edición de CarOutlet Coruña, el salón del vehículo usado y de ocasión que sigue consolidándose como una de las citas clave del sector. Durante cuatro días, los asistentes podrán ver, comparar y elegir entre cerca de 1000 vehículos con entrega inmediata, todos procedentes de concesionarios oficiales de la comarca.

El evento ocupará una superficie de 13.000 m² y abrirá en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas. Como principal novedad de esta edición, las entradas ya se pueden adquirir de forma online, lo que permitirá a los visitantes planificar su visita con antelación y evitar esperas.

Otra de las incorporaciones destacadas es la participación de Arrojo e Integral Motion, que se suman a la feria ampliando la oferta disponible. Además, esta edición estará marcada por la creciente presencia de marcas chinas, que continúan ganando espacio en el mercado y que ya forman parte de los outlets con propuestas cada vez más competitivas.

La entrada mantiene un precio de 3 euros (gratuita para menores de 10 años) y da acceso a un amplio escaparate de modelos de todo tipo: SUV, deportivos, urbanos, familiares, coupés, así como una variada oferta de vehículos híbridos y eléctricos.

CarOutlet Coruña está pensado para facilitar la decisión de compra: todos los vehículos se concentran en un mismo espacio, listos para comparar precios, características y condiciones. Además, una red de profesionales estará disponible para asesorar a quienes aún no tienen claro qué modelo se ajusta mejor a sus necesidades.

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