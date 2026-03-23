Así imagina el metro en A Coruña un reconocido influencer

Seguro que los coruñeses alguna vez se preguntaron cómo sería la vida en la ciudad si existiese un sistema de transporte bajo tierra, como es el caso de urbes más grandes como Madrid, Barcelona o Sevilla, entre otras. De la Torre de Hércules a la Universidad de A Coruña, pasando por el parque de Santa Margarita, o llegar a municipios del área metropolitana como Sada, Cambre u Oleiros desde la céntrica plaza de Pontevedra. Esa es la idea de que propone el joven influencer y periodista extremeño Helio Roque en una publicación que ya acumula miles de interacciones en redes sociales.

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A través de la serie 'Planeando metros que no existen', el creador de contenido extremeño expone en su canal de TikTok cómo sería el metro y el tren de cercanías en diferentes ciudades españolas. En el caso de A Coruña, Roque propone crear un total de ocho líneas diferentes (dos verdes, tres azules y tres rojas), con desplazamientos hacia municipios limítrofes como Sada, Oleiros, Cambre, Culleredo o Arteixo. En el caso de la línea roja, por ejemplo, el tiktoker plantea un recorrido bajo tierra que pase por lugares importantes de la urbe como La Marina, Monte Alto o las rondas de Outeiro y Nelle y que, una vez en el barrio de las Flores, el usuario pueda decidir si seguir hacia la UDC Y Culleredo, o bien utilizar otros desvíos hacia Alvedro o A Barcala.

@helioroque_ coruña tiene 250.000 habitantes pero gran parte está diseminada, por lo que lo ideal sería un crossover entre metro y cercanias con líneas agrupadas. logicamente esto no se va a hacer, como ningun metro de la serie ♬ sonido original - Helio Roque

La línea azul, sin embargo, presenta un recorrido todavía mayor, con inicio en la plaza elíptica del barrio de Los Rosales y final en Oleiros o Sada. En el caso de las verdes, tendrían parada de metro barios como el Agra do Orzán o Novo Mesoiro, además de los polígonos de A Grela, Pocomaco y Sabón. Tal y como explica el influencer, en el caso de A Coruña -al tratarse de una población diseminada-, "lo ideal sería un crossover entre metro y cercanías con líneas agrupadas", aunque es plenamente consciente de que nunca se realizó -ni se espera que se realice, un estudio real de viabilidad.

Viabilidad futura

Algunos expertos en movilidad sobre raíles, como Carlos Pérez Fontana, consideran que, aunque "por pedir que no sea", este esquema no sería viable porque, además de carecer de ningún estudio de viabilidad, este proyecto de movilidad es "económicamente invisible", ya que la inversión necesaria para la cantidad de viajeros que movería es "completamente desproporcionada". Algo que secunda Xosé Carlos Fernández, otra voz autorizada en lo que al transporte ferroviario respecta, quien entiende que al no disponer de esquemas de elementos demográficos, ubicación de centros sociales o polígonos de actividad comercial o industrial, no es más que un juego "sin valor de propuesta para el análisis, el estudio o la menor utilidad practica".

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Así, la puesta en marcha de este proyecto no es la voluntad de Helio Roque, quien solo se considera un "aficionado al metro y las cercanías" y que su único objetivo es el mero entretenimiento por redes sociales. No obstante, este tipo de esquemas ya ha llamado la atención de más usuarios de redes de diferentes partes de España. De hecho, hace ya unos meses propuso algo parecido en Badajoz, su ciudad natal, con cientos de miles de interacciones en su publicación de TikTok.