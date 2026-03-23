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A Coruña

A Coruña anota al primer artista de Noites do Porto 2026

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
23/03/2026 14:07
Curtis Harding
Curtis Harding
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El soul de Curtis Harding es la primera pieza de la nueva edición del festival Noites do Porto de A Coruña. La Sala Inn Club contará con el artista el 30 de junio para presentar su 'Departures & Arrivals: adventures of Captain Curt'.

"Posiblemente uno de los bolos de esta edición, es increíble en directo", destacan desde la organización de este cantante e instrumentista que mezcla el soul clásico, R&B, hip-hop, garage rock y psicodelia.

Galería

Los conciertos de Noites do Porto

Alina Bzhezhinska y Toni Kofi Duo en Noites do Porto @ Sandra Sánchez (41)Ver más imágenes

Curtis Harding parará en A Coruña en su única cita con el público gallego. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla, con un precio a partir de 27,50 euros. 

Noites do Porto empieza a desgranar el programa de un festival que ya se ha convertido en un clásico en A Coruña, con sus conciertos en las instalaciones portuarias y su edición descentralizada en salas de música de la ciudad.

Evento de Wake Up en el puerto de A Coruña el pasado septiembre

La temporada de festivales de A Coruña adelanta su inicio a la primera semana de junio

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