A Coruña anota al primer artista de Noites do Porto 2026

Curtis Harding

El soul de Curtis Harding es la primera pieza de la nueva edición del festival Noites do Porto de A Coruña. La Sala Inn Club contará con el artista el 30 de junio para presentar su 'Departures & Arrivals: adventures of Captain Curt'.

"Posiblemente uno de los bolos de esta edición, es increíble en directo", destacan desde la organización de este cantante e instrumentista que mezcla el soul clásico, R&B, hip-hop, garage rock y psicodelia.

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Curtis Harding parará en A Coruña en su única cita con el público gallego. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla, con un precio a partir de 27,50 euros.

Noites do Porto empieza a desgranar el programa de un festival que ya se ha convertido en un clásico en A Coruña, con sus conciertos en las instalaciones portuarias y su edición descentralizada en salas de música de la ciudad.