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A Coruña

Ya no hay que elegir entre cerveza o café: Estrella Galicia crea 'La de Café'

Redacción
22/03/2026 13:45
Presentación de 'La de Café', la nueva creación de Estrella Galicia
Presentación de 'La de Café', la nueva creación de Estrella Galicia
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Fábrica de Cervezas, el laboratorio creativo y experimental de Estrella Galicia, ha presentado 'La de Café', una receta Coffee Stout elaborada con café de origen Brasil que destaca por su carácter suave y cremoso.

Para descubrir todos los matices de esta nueva cerveza, de edición limitada, la marca organizó una Coffee Party exclusiva en el Café Universal (café tertulia emblemático de A Coruña), una experiencia para sumergir a los asistentes en el universo de esta nueva variedad. 

Durante la jornada de este domingo, los asistentes disfrutaron de música en directo con DJ, propuestas gastronómicas, merchandising exclusivo y, como eje central, una cata guiada para descubrir de primera mano el perfil sensorial de ‘La de Café’, sus matices tostados y su personalidad única. Todo ello en un ambiente diseñado para conectar con las tendencias actuales de consumo y reforzar el vínculo entre cerveza y cultura contemporánea.

Presentación de 'La de Café', la nueva creación de Estrella Galicia
Ambiente para conocer 'La de Café

Esta nueva referencia se enmarca en el proyecto Fábrica de Cervezas, la plataforma de innovación de Hijos de Rivera desde la que la compañía explora ingredientes, orígenes y estilos cerveceros con una mirada creativa y experimental. En este caso, el café, ingrediente protagonista, procede de una cooperativa de mujeres en Caparaó, Brasil, vinculada a un modelo de producción sostenible que apuesta por el respeto medioambiental y el desarrollo social, para lo que se ha contado con la colaboración de Siboney.

Con iniciativas como esta, Fábrica de Cervezas continúa reforzando su posicionamiento como el espacio más innovador y experimental de Hijos de Rivera, donde cada lanzamiento se convierte en una experiencia que va más allá del producto.

Presentación de 'La de Café', la nueva creación de Estrella Galicia
La música guió la Coffee Party en el Universal

Fábrica de Cervezas es el laboratorio creativo de Estrella Galicia, un espacio donde las ideas más audaces se transforman en cervezas de temporada de tirada limitada. Su propósito es combinar la tradición artesana con la innovación constante para sorprender a los amantes del lúpulo.

Estas propuestas efímeras ponen en valor las materias primas del entorno y exploran técnicas originales, todo bajo el lema inspirador de “Tenemos lo que hay que tener”.

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