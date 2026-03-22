Una estancia en el extranjero para despertar la vocación investigadora

Marta Plaza, Sergio Serantes y Emma Suárez son los tres estudiantes de grado coruñeses que han sido seleccionados por la Fundación Barrié en la sexta edición del Summer Undergraduate Fellowship Program, una iniciativa que promueve la realización de estadías de investigación internacional durante los meses de verano. Los becados harán prácticas de laboratorio durante nueve semanas, entre el 22 de junio y el 21 de agosto, en instituciones de referencia a nivel mundial. Una oportunidad “inmejorable” para despertar su vocación investigadora.

Así lo cree Sergio Serantes, estudiante de la simultaneidad de grados de Biología y Química en la Universidad de A Coruña, quien, en cuanto le comentaron la existencia de esta beca, no dudó en presentarse: “A mí ya me había parecido interesante en años anteriores, pero no me decidía. El año pasado varios compañeros míos me recomendaron la experiencia y la verdad que ese fue el aliciente que necesitaba para que este curso me decidiese apuntar”, explica. En el caso del alumno de la UDC, su estancia en la facultad de Veterinaria de la Michigan State University será la primera que realice en el extranjero. Aunque no por ello está nervioso por su decisión, más bien todo lo contrario. De hecho, realizar una carrera investigadora ya está en la mente de Serantes, después de cinco cursos en uno de los dobles grado más demandados de la institución académica herculina.

Los becados harán prácticas de laboratorio durante nueve semanas en instituciones de referencia a nivel mundial

No obstante, también es consciente de las dificultades que atraviesa la investigación, sobre todo, por dos aspectos clave: competencia y financiación. “Es muy difícil conseguir becas así para irte a estudiar fuera. Es una gran oportunidad para conocer a gente fuera y ver cómo es la experiencia, por si en un futuro te tuvieras que ir de aquí”, incide Serantes, quien también valora la diferenciación con respecto a otros investigadores que no tuvieron la suerte de poder realizar algo así en el extranjero.

Algo que secunda Marta Plaza, alumna coruñesa del grado de Biotecnología en la Universidad de Santiago, quien realizará su estancia algo más cerca que Serantes, en la facultad de Medicina del University College de Londres. A Plaza también le llama la atención una carrera investigadora, en su caso, encaminada la investigación contra el cáncer. “Yo tenía preferencia por Londres porque había investigado y vi que la universidad era muy conocida y la verdad que ahora mismo me daba un poco más de respeto ir a Estados Unidos”, añade la alumna de tercero del grado de Biotecnología en la USC, quien no duda en afirmar que, aunque cada vez hay más biotecnología en Galicia, “sí que es verdad que tengo ese afán de intentar salir fuera y ver más cosas, aunque mi idea es la de volver después y conseguir desarrollar aquí la parte estable de mi carrera”, concluye Plaza.

La compañía de la ciencia

El caso de Emma Suárez, estudiante de último curso de Medicina, se sale fuera de la regla. Por lo menos de lo que un graduado en la carrera de Ciencias de la Salud más prestigiosa suele hacer. La alumna herculina realizará su estancia de verano en el Massachusetts General Hospital, un lugar que augura servirle de gran aprendizaje en un país “más avanzado que España”. Por lo menos, en lo que a la rama médica respecta.

Todo ello antes de ir Canadá, el país donde tiene pensado hacer sus primeros pinitos en investigación y, por lo menos por un tiempo, dejar el MIR apartado. Aunque confiesa que en el futuro sí le gustaría realizarlo por tener una especialidad asignada. Lo que está claro es que a Suárez solo le importa comenzar su camino profesional con una compañía: la de la ciencia: “Triunfar aquí o triunfar fuera me da igual, yo quiero irme al lugar que me permita llevar adelante la ciencia y, más que hacerme nombre, poder contribuir en lo que pueda y, por supuesto, en la repercusión de todos los países. Para mí la ciencia no entiende de fronteras. Si sale algo positivo de mi investigación, sí que me gustaría que beneficiase a A Coruña y a Galicia, claro”, sentencia la estudiante coruñesa.