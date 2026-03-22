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A Coruña

Seis meses con el tráfico cortado en As Xubias de Abaixo y una semana en la Sagrada Familia

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
22/03/2026 16:07
La calle de As Xubias de Abaixo, a la izquierda, transcurre en paralelo a la avenida de A Pasaxe
La calle de As Xubias de Abaixo, a la izquierda, transcurre en paralelo a la avenida de A Pasaxe
Pedro Puig
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El Ayuntamiento de A Coruña ha informado de las incidencias de tráfico que afectarán a la ciudad durante los próximos días.

Una de ellas será de larga duración, que la calle de As Xubias de Abaixo estará cortada desde este lunes y hasta el 29 de septiembre, en horario de 07.00 a 23.00 horas. Las obras para la creación de los nuevos accesos al Chuac, que a partir del día 30 implicarán también a la propia avenida de A Pasaxe, obligan a cerrar As Xubias de Abaixo durante seis meses.

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Algo menos durará el cierre de la calle de la Sagrada Familia. El corte se iniciará este lunes, 23 de marzo, y terminará el domingo, 29 de  marzo. La calle estará cortada para llevar a cabo las obras de reurbanización que el Gobierno local está ejecutando en la zona.

La avenida de Os Mallos estará cortada este lunes y el martes, 24 de marzo, entre las 08.00 y las 19.00 horas, en su intersección con la avenida de Arteixo. El motivo del cierre es la realización de trabajos de pavimentación de la calzada y el carril bici.

En las mismas dos jornadas y horario estará cortada Antonio Ríos, entre Jacinto Benavente y la calle Castrillón, para cambiar máquinas de climatización con un camión grúa. 

Del lunes al miércoles, 25 de marzo, estará cortada la calle de Wenceslao Fernández Flórez de 08.00 a 18.30 horas para descarga de material. 

La avenida de Pedralonga tendrá cortado un carril de lunes a viernes (del 23 al 27 de marzo), entre las 09.00 y las 18.00 horas. En concreto, el tráfico estará cerrado en la intersección con la calle de Lázaro Cárdenas de cara a instalar una canalización eléctrica.

Esas mismo cinco jornadas, pero en horario de 08.00 a 20.00 horas, estará cortado un carril en la travesía de Laracha para la reparación de una fachada.

Manuel Murguía tendrá cerrado un carril este lunes, de 09.30 a 13.30 horas, para realizar trabajos de mantenimiento de jardines. Por su parte, la calle Tui estará cortada en su confluencia con la calle Cuevas este lunes, de 08.00 a 18.00 horas, para descarga de material.

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