Pilar Farjas | “Quiero a los coruñeses porque los conozco y porque me he pateado la ciudad barrio a barrio”

Pilar Farjas, en el monte de San Pedro German Barreiros

ENTREVISTA EN LA QUE NADIE ES FORASTERO

Pilar Farjas (Samper de Calanda, 1959) nació en “un pueblo del Bajo Aragón, de la ruta del tambor, con una Semana Santa muy significada” pero lleva ya más de treinta años viviendo y trabajando en A Coruña. “Empecé a trabajar el 1 de diciembre de 1992 y el 3 de diciembre fue el accidente del ‘Mar Egeo’ –recuerda–; tengo grabada la imagen de ir andando por la plaza de Pontevedra, al tercer día de estar trabajando aquí, con el cielo negro. No entendía qué era eso, que yo soy de tierra adentro, soy de secano... Eso fue entender de golpe lo que es el mar y los accidentes vinculados al mar”.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?

Siendo ya médico, en un curso de verano que hicimos en el pazo de Mariñán. Uno de los días vinimos de visita turística a la Marina y la plaza de María Pita. Pensando ya en mi vida coruñesa, cuando vine a buscar piso.

O sea, que viene aquí porque su marido saca la plaza.

Exactamente. Vine por amor y no es una broma. Conocí a mi marido en una cena de amigos, en Madrid, y yo le decía: “No me podías haber llevado más lejos”, porque sacó plaza en Coruña y en Cádiz. Soy coruñesa porque salió antes la plaza aquí, cuando se constituyó la Facultad de Sociología.

¿Y eso en qué fecha fue?

En el 92.

Y tras este tiempo, dice: “Soy coruñesa”.

Claro, es con mucha diferencia en la ciudad donde más he vivido. Nací en un pueblo de Teruel, a los 11 años me fui a estudiar a Zaragoza y el máster lo empecé en Madrid. Allí conocí a mi marido, hijo de gallego, que estaba haciendo la tesis en Antropología Social de Galicia y acabamos aquí.

¿Por qué ha elegido el monte de San Pedro para hacer la foto?

Porque se ve toda la ciudad. Me encanta mirar desde allí a La Coruña: se ve toda la ría, toda la ciudad. Segundo, porque vivo en el barrio de Los Rosales y veo mi casa. Tercero, porque es un lugar apacible. En primavera, subo a leer. ¿Por qué no la Torre o María Pita o la plaza de Recife, donde está Cáritas, que es la que más he pisado? Hay muchos espacios, pero elegí este porque desde ahí veo toda La Coruña.

“Me gustaría ver la partida de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en 1803, y mirar a la cara a Isabel Zendal, la primera enfermera reconocida en un contrato” Pilar Farjas

Ahora vive en Los Rosales, pero ¿cuáles son los barrios por los que se ha movido?

Empecé viviendo en la ronda de Outeiro, esquina con Agra do Orzán, la calle Barcelona. Mis hijos fueron al Raquel Camacho. Y la parroquia, Santa Margarita. Ahí me vinculé a Cáritas. Ese es mi entorno de movimiento más importante.

¿Cómo entra en política?

Empecé trabajando aquí en Sanidad Exterior Mi aproximación a la vida política, yo diría a la gestión y a la toma de decisiones, empezó cuando me ofrecieron hacerme cargo de una jefatura de servicio en Sanidade, en el 94, y luego me ofrecieron hacerme cargo de la dirección general, no estando vinculada políticamente. Cuando ya cambió el gobierno, fue la época del tripartito, me ofrecieron ir con Carlos Negreira y fue cuando ya me afilié y empecé mi vida política.

¿Qué recuerdos tiene de su vida política en A Coruña, qué fue lo mejor de ser concejala?

Conocer los barrios y a los coruñeses. Tengo un gratísimo recuerdo del trabajo hecho con Carmen Hervada ‘Peti’, con la cual hicimos tándem y nos encargamos de hacer un recorrido por los barrios, revisando parques infantiles, aceras e instalaciones lumínicas. Para mí es un conocimiento de la ciudad que me dejó mella para siempre. Quiero a los coruñeses porque los conozco, me he pateado barrio a barrio... ¿Cómo es posible que no haya un estilo de luminarias homogéneo en la ciudad? ¿Cómo es posible que las aceras no sean homogéneas y no haya una política de imagen? Cuando empiezas a adentrarte en lo que es la vida, en la ciudad, el urbanismo de la ciudad y la implicación y trascendencia que tiene la política municipal en la vida después de las personas. Y es un tiempo que tengo un gratísimo recuerdo. Fue un tiempo de una aproximación importantísima y aprendí lo importante que es mirar a las personas a la hora de tomar las decisiones.

Y luego ya fue conselleira...

Feijóo me invitó a hacerme cargo de la Consellería (de Sanidade) y después me pidieron que me fuese al Gobierno a Madrid, en la Secretaría General de Sanidad... Una vez me comprometo, sé que hay una parte que pierdes de autonomía: has dicho que sí y tienes que continuar en el compromiso.

Ahora lleva Cáritas diocesana, lo que supone media Galicia...

Era la directora de mi Cáritas parroquial, me ofrecieron hacerme cargo de Cáritas Interparroquial de Coruña y luego don Francisco me dijo “te necesitamos” y no puedes decir que no. Estoy profundamente agradecida, además, a estas oportunidades porque te da un prisma de pertenencia a la gente con la que vives, que hace mucho más rica la vida.

¿Echa de menos la política activa?

No. La política activa me gustó y la disfruté cuando pude tomar decisiones, sin lugar a dudas. El mejor tiempo fue el de conselleira. Hicimos muchas cosas, muy comprometidas y de riesgo: toda la nueva política de medicamentos, poniendo en evidencia cuáles eran los intereses de los laboratorios, con acuerdos y pactos con sectores políticos que los apoyaron, con el Gobierno del PSOE en aquel momento; el Hospital de Vigo... Hay muchas decisiones arriesgadas que adoptamos. Fue un buen momento para la sanidad gallega y profesional y políticamente, fue mi mejor momento.

Cuando no ha estado en A Coruña, ¿qué ha echado de menos?

Yo soy coruñesa porque nunca he dejado de vivir aquí desde el 92.

¿Ni cuando estaba en Madrid?

No, iba y venía, pero mi vida y mis amigos estaban aquí. En Madrid trabajé, pero no viví.

Cuando habla con gente de fuera, ¿de qué presume?

Coruña es una ciudad liberal. Tiene un buen tamaño, una vida social activa, es una ciudad preciosa y, a pesar de la imagen, todos los días sale el sol... Quizá yo resaltaría toda la red de entidades sociales. Es muy especial y no es frecuente: Padre Rubinos, Cocina Económica, Cáritas, Asociación Contra el Cáncer, Renacer... Hay una red de entidades sociales muy potentes, de larguísima historia, centenarias algunas, muy arraigadas en la ciudad y con un gran apoyo ciudadano. La Cofradía de los Dolores, que promovió el Hospital de la Caridad, el Hogar de Santa Margarita... Y todas civiles. Esto es algo muy especial y hay que cuidarlo y mimarlo.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿hay algún momento especial de la ciudad al que iría?

Pues, me gustaría ver la partida de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en el año 1803. La hemos reproducido, en colaboración con la escuela naval de Ferrol, pero sí que me gustaría verla salir y mirar a la cara a Isabel Zendal, que fue la primera enfermera reconocida en un contrato como tal en toda la historia del mundo. 