La promoción turística de A Coruña triunfa en los Mestre Mateo

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, este sábado en los premios Mestre Mateo

El audiovisual gallego celebró este sábado su gran noche con la XXIV gala de los Premios Mestre Mateo, celebrados en el Auditorio Fuxan Os Ventos, en Lugo.

A Coruña se alzó con uno de estos galardones, el premio al mejor Anuncio Publicitario con 'Ao noroeste do oeste', un cortometraje de promoción turística, protagonizado por Javier Veiga y Xosé A. Touriñán en el que recrean un western en la ciudad.

En este anuncio puede verse cómo Veiga pasea por la ciudad montado en un caballo por lugares tan míticos y emblemáticos como la playa de Riazor o la plaza de María Pita, mientras que Touriñán es el tabernero que le ofrece marisco, pulpo, empanada...

'Ao noroeste do oeste' salió a la luz en la campaña de promoción turística del Concello de A Coruña para el 2025 y fue presentado ese mismo Año en Fitur.

Competía en esta categoría contra Gadis, Hematofesti y el Real Club Deportivo. Con este premio, recogido por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, A Coruña refuerza su posición como uno de los referentes culturales de Galicia.

Castro, en su discurso de aceptación del premio, agradeció tanto a los actores como a la productora y aseguró que "non hai ninguén que sexa forasteiro nesta cidade". "Recordar que ainda que A Coruña se atope no lonxano oeste...non hai ninguén que sexa forasteiro nesta cidade. Nin na Coruña, nin en Galicia. Somos un país que se rebela fronte a estos tempos de intransixencia e intolerancia. Somos un país que defende a convivencia e o respecto á diversidade. Esa é a mensaxe que pretende trasladar humildemente este video, desde un recuncho do Atlántico onde ninguén é forasteiro onde non estamos a favor de ningún tipo de guerra"