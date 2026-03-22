monte de San Pedro

Hace 25 años informaba este diario de un proyecto ambicioso para unir el Paseo Marítimo con la zona de Nostián, disponiendo senderos a lo largo de la falda del monte de San Pedro. El proyecto, ideado por el arquitecto César Portela, obtuvo el visto bueno del Ayuntamiento al enfatizar la belleza del entorno natural de la zona, pero nunca llegó a llevarse a cabo. Por su parte, hace 75 años se hacía eco de una jornada trágica con varios sucesos, siendo el más relevante de ellos el atropello de un señor por parte de uno de los trolebuses de la ciudad. Además, un niño de apenas un año tuvo que ser trasladado al hospital tras ingerir un poco de lejía en un descuido de los familiares, si bien no tuvo mayores complicaciones.

Jueves, 22 de marzo de 2001 Archivo

Hace 25 años | Una red de senderos unirá el Paseo Marítimo con el Parque Atlántico

La prolongación del Paseo Marítimo hasta las puertas de Nostián dispondrá de senderos a su paso por la falda del monte de San Pedro, un trazado de poco más de medio kilómetro en el que los coruñeses podrán acceder a pie a las instalaciones del futuro Parque Atlántico. El proyecto de ampliación, que se realizará en dos fases y costará cerca de 1.000 millones de pesetas, también romperá moldes en cuanto a su diseño. Murales y estatuas jalonarán el itinerario, que tendrá 4.700 metros de longitud. La iluminación también será diferente: se utilizarán farolas ecológicas para reducir el impacto lumínico y evitar que las luces nocturnas deslumbren a los barcos. Aunque la propuesta de conectar el Paseo Marítimo y el monte de San Pedro a golpe de senderos no está contemplada en el anteproyecto de ampliación del trazado, la idea–cosecha propia del arquitecto César Portela, encargado de diseñar el Parque Atlántico– ha obtenido el visto bueno del Ayuntamiento, afirman desde la concejalía de Urbanismo. El tramo entre Labañou y O Portiño introduce importantes novedades respecto a las anteriores fases. Las obras de ampliación respetarán escrupulosamente la belleza del entorno, ya que el Paseo abandona el paisaje urbano para meterse de lleno en el mundo rural. Los coruñeses podrán admirar y prácticamente tocar el mar de acantilados desde los miradores que se habilitarán en diversos puntos del Paseo Marítimo. La belleza del entorno natural se completará con murales y estatuas, que jalonarán buena parte del futuro itinerario, de casi cinco kilómetros de longitud.

Jueves, 22 de marzo de 1951 Archivo

Hace 75 años | Herido grave al ser atropellado por un trolebus

En las cercanías de la estación del ferrocarril a Santiago fue alcanzado por un trolebús que conducía David Velo García, el vecino de San Cristóbal das Viñas José Prado Martínez, de 62 años, quien resultó con fuertes contusiones en la cara, en la región occipital y en la parietal izquierda, y conmoción cerebral. Quedó ocupando una cama en un sanatorio particular y su estado se calificó de carácter grave.

Por otra parte, el niño de un año José Pedreira González, de Plaza del Parque número 1, ingirió una cantidad de lejía en un descuido de sus familiares y se ocasionó una intoxicación de la que tuvo que ser asistido de urgencia la Casa del Socorro del Hospital. Se calificó su estado de carácter leve salvo complicaciones.

Asimismo, a la vecina de la calle Hércules 30, doña Lucila Fernández de San Mamed le sustrajeron de encima de una cómoda una pulsera de monedas de plata con un colgante, una cadena de oro con una medalla esmaltada, una sortija y un broche fantasía.