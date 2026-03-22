El Wake Up Festival se despide definitivamente de A Coruña
A principios de año saltaban las alarmas de la posible marcha del festival Wake Up de A Coruña, poco después de anunciar sus fechas de celebración en la ciudad, por unas "trabas burocráticas" para obtener las licencias necesarias.
Este domingo la organización ha confirmado que, definitivamente, dejan la ciudad herculina para mudarse a otra localización: Santiago de Compostela. Así lo anunciaban en redes sociales a través de un vídeo en el que aseguran que "A Coruña siempre será el lugar donde empezó todo y donde siempre quisimos quedarnos". "Hoy nos despedimos decepcionados por ver cómo una ilusión construida durante años puede desvanecerse sin llegar a ser entendida"
Este 2026 sería la celebración de su cuarta edición en A Coruña, los días 5 y 6 de junio, sin saber, por aquel entonces, la ubicación y la respuesta del Ayuntamiento en cuanto a la licencia para poder organizar el festival.
El evento, que se celebraba en el parque de Bens, llegó a pleno por presuntos daños en el entorno y quejas vecinales, algo que negaban el año pasado los organizadores del evento en El Ideal Gallego.
Asistentes y fans del Wake Up Festival se mostraron apenados por la mudanza del evento y José Patiño, el fundador, comentó que algún día explicarían "uno de los mayores sinsentidos como es el de no permitir este". "El desgaste -dice- ha sido máximo, pero toca levantarse y seguir".