El Wake Up Festival se despide definitivamente de A Coruña

Wake Up en el muelle de Batería Carlota Blanco

A principios de año saltaban las alarmas de la posible marcha del festival Wake Up de A Coruña, poco después de anunciar sus fechas de celebración en la ciudad, por unas "trabas burocráticas" para obtener las licencias necesarias.

Un festival planea marcharse de A Coruña por lo que consideran "trabas burocráticas" Más información

Este domingo la organización ha confirmado que, definitivamente, dejan la ciudad herculina para mudarse a otra localización: Santiago de Compostela. Así lo anunciaban en redes sociales a través de un vídeo en el que aseguran que "A Coruña siempre será el lugar donde empezó todo y donde siempre quisimos quedarnos". "Hoy nos despedimos decepcionados por ver cómo una ilusión construida durante años puede desvanecerse sin llegar a ser entendida"

Este 2026 sería la celebración de su cuarta edición en A Coruña, los días 5 y 6 de junio, sin saber, por aquel entonces, la ubicación y la respuesta del Ayuntamiento en cuanto a la licencia para poder organizar el festival.

El evento, que se celebraba en el parque de Bens, llegó a pleno por presuntos daños en el entorno y quejas vecinales, algo que negaban el año pasado los organizadores del evento en El Ideal Gallego.

Asistentes y fans del Wake Up Festival se mostraron apenados por la mudanza del evento y José Patiño, el fundador, comentó que algún día explicarían "uno de los mayores sinsentidos como es el de no permitir este". "El desgaste -dice- ha sido máximo, pero toca levantarse y seguir".