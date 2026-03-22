El local favorito de los argentinos de A Coruña se instala en plena María Pita

Mercedes Ardiles, Sofía Fuenzalida y Maxi Lucero, con una de las famosas milanesas argentinas Javier Alborés

La Mila nació prácticamente con una estrella en el pecho y se convirtió, desde entonces, en una especie de quintaesencia de lo argentino en A Coruña. El establecimiento especializado en milanesas abrió sus puertas en julio de 2022 en el número 90 de la avenida de Oza. Apenas cinco meses después pasó a ser el punto de reunión para los partidos del Mundial de Corea y Japón, cuando Messi saldó su deuda histórica y llevó la tercera estrella al pecho de la albiceleste. A partir de ahí, no hubo un superclásico Boca-River o una final de la Libertadores que no reuniese a cientos de personas. Sin embargo, solamente con eso no se consigue pasar de ser un bar familiar al punto más turístico y masificado de la ciudad. En las próximas semanas, La Mila se mudará a María Pita y formará en el ‘once’ de terrazas de la principal plaza de A Coruña.

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Detrás de ese crecimiento está una labor de pico y pala, detrás de la cual están Mercedes Ardiles, Maxi Lucero y su equipo de trabajo. “Es cierto que el bum del Mundial 2022 fue muy importante, pero lo nuestro han sido las milanesas y las empanadillas”, afirma la copropietaria. El destino ha querido que su inminente mudanza vaya a coincidir, más que probablemente, con el camino de Argentina hacia su cuarta Copa del Mundo, si España y su intención de alcanzar la segunda no lo evitan. La intención es, precisamente, llegar a tiempo para María Pita, cerrar los trámites burocráticos, y que la hinchada que arrastran los muchachos de Scaloni tenga un lugar donde sentirse muy a gusto. “La idea es poder celebrar la cuarta en María Pita”, advierten los emprendedores.

No obstante, además de una especie de embajada argentina en A Coruña, La Mila es también patrimonio gastronómico herculino. Las casi 20 opciones diferentes que tiene en carta del plato italoargentino, por cierto, el favorito de Messi, han generado toda una fiebre que obligará a duplicar el esfuerzo en pleno centro de A Coruña. Pasarán de seis mesas en terraza a 37, y a una exigencia a la hora de producir que, esperan, no afecte demasiado a los precios. “Es normal que todo vaya a cambiar, no por irnos al centro, sino por la cantidad de gente que vamos a tener que contratar”, comentan.

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Por ejemplo, la milanesa napolitana de pollo, la más famosa, está actualmente a 20,50 euros. De ella pueden comer y quedar saciadas dos personas. La subida será la mínima posible, pero el sabor igual de reconocible. “La calidad y el producto serán los mismos”, sentencian.

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El actual establecimiento de la avenida de Oza se encuentra en traspaso, mientras cada día siguen saliendo de la cocina decenas de milanesas que atestiguan la excelente salud de un establecimiento que ha crecido a base de pedazos de carne enormes y mucha nostalgia de su tierra.