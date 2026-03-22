El comercio como punto de recogida: “Si no puedes con el enemigo, únete a él”

Pablo, propietario del Bar Lo-Ma, en la calle Vizcaya Quintana

Son muchos los que prefieren hacer compras desde el sofá antes que ir a las tiendas. Probarse una prenda en casa y, si no sirve, devolverla. Y si antes el comprador dependía de la hora de llegada de la empresa de mensajería a su casa, ahora es posible destinar la entrega a un punto de recogida y evitar perderse el reparto. Esta opción es, además, más barata que enviar el pedido a domicilio. Y es aquí donde entra en juego el comercio y la hostelería de la ciudad.

A Coruña tiene a día de hoy más de medio millar de puntos físicos de recogida de paquetes. Inpost, Seur, Amazon Hub, Ctt express, UPS, GLS, Correos, Vinted Go, Nacex, Celeritas, Tipsa, DHL, MRW o Ecoscooting son las principales empresas que ofrecen esta opción a la hora de programar un envío para recoger por el comprador. No obstante, la suma total es de 836, pero hay que tener en cuenta que un mismo establecimiento puede operar con diferentes compañías.

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El comercio siempre ha defendido su labor frente a las compras online, consideradas históricamente como el ‘enemigo’ del sector de barrio. El asesoramiento de los comerciantes, así como la confianza que genera el trato personal es un factor que muchos tienen en cuenta a la hora de acudir a una tienda. Pero, en plena era digital, sumarse a la ola es una necesidad cada vez mayor para subsistir.

“La suma total del mes depende mucho, porque en diciembre o enero es bastante superior”, dicen

Es el caso de Pablo, que regenta el Bar Lo-Ma, en la calle Vizcaya, esquina con A Falperra. “Nosotros tenemos punto de recogida de Amazon y Ecoscooting. Cada paquete nos supone unos treinta céntimos y la suma total del mes depende mucho, porque en diciembre o enero, con las navidades, o en noviembre, con el Black Friday, es bastante superior. En un mes normal oscila entre los ochenta y cien euros”. Todo surgió cuando una librería situada al lado de su bar cerró. “Esta era un sitio de recepción de paquetes y, cuando cerró, nos dijeron si queríamos hacerlo nosotros. Fue todo muy sencillo, llamamos a un teléfono, nos preguntaron la capacidad del local para ver si teníamos superficie, nos explicaron el funcionamiento y poco más”, añade Pablo, quien califica esta opción de “una propina al mes”.

“Poco beneficio”

En Luna Lunera, en la calle Real, también disponen de esta opción. “Nosotras empezamos a trabajar –en su caso, con Inpost– porque nos lo ofrecieron y pensamos eso de ‘si no puedes con tu enemigo, únete a él’. Y así fue, beneficioso para la tienda no es, porque aunque el tráfico de gente en la tienda aumenta muchísimo, no es gente que deje ningún beneficio. De cien personas, pueden comprarnos cinco”, señala Carolina Carrillo.

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Muchas veces, comenta, “hemos pensado en dejarlo por el engorro de entregar paquetes o recogerlos cada poco, interrumpiendo nuestro trabajo real, pero por ahora seguimos haciéndolo”. En su tienda, “por paquete recepcionado ganamos aproximadamente 0,15 céntimos, y los que entramos nos suponen 0,30”. Al mes, de media, “como punto de recogida nos están pagando alrededor de cien euros”. En la avenida de Hércules, la propietaria de una tienda que prefiere no dar a conocer su identidad, dispone de servicio de recogida de Amazon. “Tengo entendido que cada empresa paga de forma diferente. En mi caso, son cuarenta céntimos por paquete”, dice. Igual que el resto, lo que se saca al mes son unos “ochenta o noventa euros”. Pero, como en todo, los ingresos varían mucho en función de la zona, la competencia y el número de empresas con las que los propietarios de las tiendas tengan un acuerdo.

En la avenida de Arteixo, otra tendera que prefiere no darse a conocer, dice que hay meses en los que la ‘propina’ llega a los 200 euros. “Trabajo con muchas empresas y esto ayuda. Hay muchas que por aquí no operan y, al final, mi tienda siempre aparece en las opciones de los consumidores”. No obstante, reconoce que la parte negativa del proceso es “el constante flujo de personas que entran en la tienda para recoger paquetes, pero no para comprar”.

“Venta cruzada”

Inpost tiene 55 locales con los que trabaja; MRW, 56; Seur, 68; Amazon, 166; Ctt express, 106; UPS, 54; GLS, 74; Correos, 21; Vinte Go –uno de los servicios más nuevos en la urbe–, 23; Nacex, 19; Celeritas, 31; Tipsa, 50; DHL, 27; MRW, 56; y Ecoscooting, 30. A testos hay que sumar los ‘lockers’ (taquillas automáticas) que tienen las compañías.

Fuentes de Inpost destacan el aumento de visitantes para los establecimientos. “Supone mayor tráfico para sus locales, entra gente que igual no iría a ese negocio si no fuera por tener que recoger un paquete”. También consideran que esto da lugar “a la venta cruzada. Alguien va a recoger un paquete y aprovecha para comprar. Económicamente, reciben una remuneración. La presencia de un sitio de recogida, sostienen desde Inpost, “no solo beneficia al negocio en sí, sino que también contribuye al bienestar general de la comunidad local”. Lo cierto es que cada vez más negocios de barrio se suman a esta iniciativa. Y es que ya lo dice el refranero popular: renovarse o morir.