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A Coruña

El Coloso de A Coruña no estaba en llamas

El sol prende ‘fuego’ a la Torre Hercón y activa la respuesta de los Bomberos 

Abel Peña
Abel Peña
22/03/2026 22:28
Torre Hercon falso fuego
El sol reflejado en la Torre Hercón, en una imagen de archivo
Víctor Seoane
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Este fin de semana, los Bomberos tuvieron que acudir a la calle Costa Rica ante un aviso de incendio. Uno de los últimos pisos de la Torre Hercón, hito y orgullo de la ciudad, estaba en llamas, había advertido un transeúnte. Y hasta allí se desplazaron los servicios de emergencia solo para descubrir que era una falsa alarma. El efecto de los rayos solares al reflejarse sobre el sol de la ventana había provocado la ilusión de que el interior del piso estaba envuelto en un tono anaranjado, propio de un incendio.

Eran poco antes de las siete y media de la tarde del sábado y el cielo despejado había ofrecido a los coruñeses un precioso atardecer, y a los Bomberos un indeseado entrenamiento. Se dieron cuenta enseguida de lo que ocurría cuando el testigo le señaló el último piso de la Torre Hercón, que ellos conocen muy bien porque lo usan para entrenarse, subiendo las escaleras con su equipo. Afortunadamente, esta vez pudieron quedarse a ras de suelo, dado que los incendios en los rascacielos son especialmente complicados.

Ventana con sol
Reflejos del sol, este domingo, en las ventanas de un edificio de la glorieta de América
Javier Alborés

Fuentes consultadas recuerdan a los viandantes que, con la llegada del buen tiempo, este fenómeno se repetirá con frecuencia siempre cuando el sol esté bajo e incida de forma frontal contra la superficie reflectante de las ventanas. “Te lleva a pensar que hay algo ardiendo hay dentro, pero el efecto lumínico está quieto, y las llamas se mueven”, señala un bombero, que reconoce que esta clase de incidentes son muy raros.

Lo cierto es que la mayor parte de las falsas alarmas que reciben los Bomberos son por olor a gas. “El olor existe pero no indica una emergencia, No es más que una descarga en el puerto, por ejemplo”, explica. Otro caso común es la confusión entre el polvo de una obra y el  humo de un incendio. Pero lo importante es que esta vez, al margen de las apariencias, el coloso no estaba en llamas.

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