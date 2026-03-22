El caso casi imposible de Diego González Rivas

El médico coruñés Diego González Rivas está acostumbrado a encontrarse con los escenarios más complicados en cuanto a cirugías se refiere. De ahí que para muchos pacientes sea la última oportunidad, después de la negativa a operarlos de otros médicos. Este fin de semana el cirujano herculino se encontró con otro de esos casos casi imposibles.

Fue en el hospital de Mudanjiang, al norte de China, donde operó entre sábado y domingo a un total de 18 pacientes, quince en la primera jornada y otros tres en la segunda. Uno de ellos supuso un reto mayor para Diego González Rivas, ya que el enfermo tenía un tumor central que ya se había tratado con quimioterapia e inmunoterapia. Pero ese no era el único obstáculo.

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El paciente había sufrido hace veinte años un accidente en el que una barra de hierro le había atravesado el pecho, lo que obligó entonces a los médicos a practicarle una toracotomía -intervención quirúrgica que consiste en la apertura del tórax para acceder a pulmones, corazón, esófago o la aorta- para salvarle la vida.

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Fue el caso número 13 de la jornada. "Fijaos qué toracotomía tiene", narra Diego González Rivas en el video subido a sus redes sociales. En él explica la complejidad del caso antes de empezar la operación y certifica: "No sabemos qué nos vamos a encontrar, pero no va a ser nada bonito".

Sin embargo, horas después el doctor coruñés posa con el paciente, sonriente ya en cama tras someterse a la cirugía con el método Uniportal VATS de Diego González Rivas.