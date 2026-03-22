El barrio de A Coruña que tiene un universo paralelo como en Stranger Things

Un momento de las fiestas de Novo Mesoiro en el mes de septiembre Carlota Blanco

Novo Mesoiro es un barrio de extremos, en todos los sentidos. Desde su condición de barrio más alejado de María Pita (en muchos sentidos) a la capacidad de movilización y las iniciativas populares, ha convertido buena parte de sus déficits en oportunidades. Parte del éxito de todas esas propuestas tiene que ver con una población eminentemente joven, y con un manejo de la comunicación a través de las redes sociales que no sería posible en otras zonas más envejecidas. Sin embargo, hasta el infinito espacio de internet tiene su límite, y varios de los foros y grupos del barrio han dicho basta. WhatsApp ya no permite la entrada de más usuarios por haber rebosado la capacidad y ha generado una lista de espera de nuevos inquilinos.

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El extrarradio de A Coruña ha creado toda una comunidad virtual que va más allá de las protestas, reivindicaciones y mensajes al Ayuntamiento. Ya no es solamente cosa de la asociación de vecinos. Digamos que es algo así como el universo paralelo de ‘Stranger Things’: hay un Novo Mesoiro físico y uno virtual en el que también conviven los mismos vecinos, solo que en este último interactúan todos. Existen grupos para vender todo tipo de cosas, para atender a las mascotas, donaciones, quedadas, conversaciones sobre calderas e incluso kilovatios. Además, también están a tope de seguidores en Instagram, Facebook o Telegram. Alguno podría ver similitudes con otra serie de éxito, ‘From’, en el sentido de que es una comunidad aislada y autogestionada que ha aprendido a solucionar sus problemas.

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Para Víctor Lamela, presidente de la asociación vecinal, es la culminación a una década de crecimiento. “Las redes nacieron hace 10 años de manera espontánea, sin relación directa con la asociación y, tengamos asociación o no, siempre seguirán funcionando”, advierte. “Hoy es uno de nuestros orgullos, un espacio donde la comunicación es ágil, transparente o cercana”, añade el rostro visible de la lucha vecinal en los últimos años.

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Para entender cómo un barrio durante años en las antípodas de la movilidad deseada se las ha apañado hay que echar un ojo precisamente a las redes sociales y la mensajería interna. “Todo fluye: si alguien encuentra unas llaves, lo comparte; si alguien las pierde y pregunta, siempre hay respuesta. Lo mismo ocurre con los pisos u otras necesidades. Es un modelo de comunicación del que estamos orgullosos y ya otras grandes empresas contactaron con nosotros para ver cómo lo gestionábamos y pensar cómo podían implantarlos ellos”, subraya.

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Cada día, Novo Mesoiro vive como un pequeño pueblo, con su compra, venta, intercambio o donaciones ‘endogámicas’.