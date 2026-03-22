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A Coruña

El barrio de A Coruña que tiene un universo paralelo como en Stranger Things

Las redes sociales están a rebosar e igualan la población física, hasta el punto de que WhatsApp ha vetado la entrada de más personas en sus grupos temáticos y ha generado una lista de espera

Guillermo Parga
Guillermo Parga
22/03/2026 19:59
Un momento de las fiestas de Novo Mesoiro en el mes de septiembre
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Carlota Blanco
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Novo Mesoiro es un barrio de extremos, en todos los sentidos. Desde su condición de barrio más alejado de María Pita (en muchos sentidos) a la capacidad de movilización y las iniciativas populares, ha convertido buena parte de sus déficits en oportunidades. Parte del éxito de todas esas propuestas tiene que ver con una población eminentemente joven, y con un manejo de la comunicación a través de las redes sociales que no sería posible en otras zonas más envejecidas. Sin embargo, hasta el infinito espacio de internet tiene su límite, y varios de los foros y grupos del barrio han dicho basta. WhatsApp ya no permite la entrada de más usuarios por haber rebosado la capacidad y ha generado una lista de espera de nuevos inquilinos.

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El extrarradio de A Coruña ha creado toda una comunidad virtual que va más allá de las protestas, reivindicaciones y mensajes al Ayuntamiento. Ya no es solamente cosa de la asociación de vecinos. Digamos que es algo así como el universo paralelo de ‘Stranger Things’: hay un Novo Mesoiro físico y uno virtual en el que también conviven los mismos vecinos, solo que en este último interactúan todos. Existen grupos para vender todo tipo de cosas, para atender a las mascotas, donaciones, quedadas, conversaciones sobre calderas e incluso kilovatios. Además, también están a tope de seguidores en Instagram, Facebook o Telegram. Alguno podría ver similitudes con otra serie de éxito, ‘From’, en el sentido de que es una comunidad aislada y autogestionada que ha aprendido a solucionar sus problemas.

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Para Víctor Lamela, presidente de la asociación vecinal, es la culminación a una década de crecimiento. “Las redes nacieron hace 10 años de manera espontánea, sin relación directa con la asociación y, tengamos asociación o no, siempre seguirán funcionando”, advierte. “Hoy es uno de nuestros orgullos, un espacio donde la comunicación es ágil, transparente o cercana”, añade el rostro visible de la lucha vecinal en los últimos años.

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Para entender cómo un barrio durante años en las antípodas de la movilidad deseada se las ha apañado hay que echar un ojo precisamente a las redes sociales y la mensajería interna. “Todo fluye: si alguien encuentra unas llaves, lo comparte; si alguien las pierde y pregunta, siempre hay respuesta. Lo mismo ocurre con los pisos u otras necesidades. Es un modelo de comunicación del que estamos orgullosos y ya otras grandes empresas contactaron con nosotros para ver cómo lo gestionábamos y pensar cómo podían implantarlos ellos”, subraya.

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Cada día, Novo Mesoiro vive como un pequeño pueblo, con su compra, venta, intercambio o donaciones ‘endogámicas’. 

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