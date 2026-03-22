Vallas en la calle Santander de Os Mallos Quintana

Mientras que las obras de la avenida de Os Mallos continúan lentamente (ya solo queda un tramo por abrir, el del cruce de la calle Vizcaya), más abajo, en zonas anteriormente reurbanizadas, se están instalando vallas de madera para proteger las jardineras que ofrecen un curioso aspecto. "Ahora tenemos donde atar los caballos", comenta, irónico, un vecino.

Pequeñas calles paralelas a la avenida de Os Mallos, como la de Santander, habían sido reurbanizadas hace tiempo. Como es habitual, se eliminaron plazas de aparcamiento para ensanchar las aceras y plantar jardineras, al tiempo que se situaba la plataforma a una altura única.

El problema es que la calle no deja de ser un lugar de paso, no de estancia, y en el ajetreo diario los pisotones en las jardines son habituales. Por eso, a medida que se crean nuevas jardineras, se han instalado todas estas vallas, para proteger las plantas. Aunque a primera vista resulta incongruente con la eliminación de barreras arquitectónicas, es la única manera de proteger estos parterres.

No es la primera vez que la Concejalía de Infraestructuras y Movilidad, de la que es responsable Noemí Díaz, toma esta decisión. El ejemplo más inmediato es la calle San Andrés, donde este mes se añadieron también vallas para proteger las jardineras. La diferencia es que estas son de hierro forjado en una herrería artesanal, mientras que las de Os Mallos son más simples y de madera, lo que le da ese aspecto rural que a algunos vecinos les recuerda el Oeste.