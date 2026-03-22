A Coruña
El 092 busca a un turismo que se estrelló contra una marquesina en la avenida del Puerto de A Coruña
El conductor huyó tras destrozar el cartel
La Policía Local busca en estos momentos al conductor de un turismo que se estrelló contra una marquesina publicitaria en la avenida del Puerto. El siniestro tuvo lugar a las seis y cuarto de la tarde.
El individuo circulaba en dirección salida de la ciudad cuando invadió la acera y golpeó el poste publicitario causando graves daños antes de darse a la fuga. El incidente ocurrió justo frente a la Jefatura de la Policía Nacional y los investigadores de al Local cuenta con la matrícula del coche huido, así que confían en encontrarlo rápidamente.