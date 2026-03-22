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Accidente con fuga en la avenida del Puerto
A Coruña

El 092 busca a un turismo que se estrelló contra una marquesina en la avenida del Puerto de A Coruña

El conductor huyó tras destrozar el cartel

Abel Peña
Abel Peña
22/03/2026 19:02

La Policía Local busca en estos momentos al conductor de un turismo que se estrelló contra una marquesina publicitaria en la avenida del Puerto. El siniestro tuvo lugar a las seis y cuarto de la tarde. 

El individuo circulaba en dirección salida de la ciudad cuando invadió la acera y golpeó el poste publicitario causando graves daños antes de darse a la fuga. El incidente ocurrió justo frente a la Jefatura de la Policía Nacional y los investigadores de al Local cuenta con la matrícula del coche huido, así que confían en encontrarlo rápidamente.   

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