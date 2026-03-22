Betsa, influencer recién llegada a Coruña: "No he parado de sonreír desde que estoy aquí"

Betsa Bermúdez, influencer recién llegada a Coruña Javier Alborés

Hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el corazón, y eso es lo que ha traído a Betsa Bermúdez a la ciudad herculina que, tras años viviendo en grandes urbes como Barcelona, Londres o París, decidió cambiar de aires y venirse al norte.

Betsa cuenta con más de 1 millón de seguidores en TikTok y define su contenido como real y natural. Nació en Nicaragua, pero a los cinco años se mudó con su familia a Barcelona. A los 18 comenzó su aventura de vivir en diferentes ciudades, pero A Coruña, como nos confirma ella, es diferente.

¿Cuál fue el factor definitivo para dejar Barcelona y mudarse a A Coruña?

Siento que Barcelona es una ciudad espectacular, una de las mejores del mundo. Sin embargo, nunca he sentido que haya terminado de conectar con ella. He sido muy feliz allí, pero en los últimos años, al viajar al norte, hay algo del norte de España que para mí es muy especial. No sé si es el verde, el clima, la gente o la comida, pero tiene algo.

Cuando pasé por Coruña, me pareció como un pequeño tesoro escondido del resto de España. Y cuando surgió la oportunidad de hacer el cambio, decidí guiarme por esa corazonada que tuve los días que estuve aquí.

¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás?

Mi familia. Siempre es lo más difícil.

¿Qué era lo que más ilusión le hacía de mudarse a A Coruña?

Conocerla de verdad. No es lo mismo visitar una ciudad unos días que formar parte de ella. Tengo muchas ganas de conocer cada rincón, a la gente, la comida, las costumbres… todo.

¿Hay algo que la haya impresionado?

Así por encima, diría que el clima. Creo que existe la idea equivocada de que siempre llueve, y no es así. Evidentemente llueve más que en otras zonas de España, pero también hay mucho sol. Me parece que tiene un clima muy agradable.

¿Qué lugar diría que se ha convertido en su favorito?

Fui hace poco a la Torre de Hércules y todo el recorrido me pareció increíble. Es muy loco estar caminando por un prado tan verde y de repente tener el mar tan cerca. Además, las obras y los monumentos que hay allí, y el mensaje detrás de cada uno, me parecen una pasada.

Hace poco que subió un vídeo sobre eso.

Sí… y me siento fatal porque busqué la información en internet mientras hacía fotos, y resultó que era un poco errónea. Luego descubrí que los monumentos tienen un valor histórico mucho más grande de lo que leí. Pero eso lo hace aún más interesante y más bonito.

¿Ha notado el cambio de ritmo en su vida?

Sí, totalmente. En Coruña se vive a otro ritmo. En ciudades grandes como Barcelona, Madrid o Londres estás acostumbrado a ir corriendo a todas partes, a usar transporte constantemente y a estar rodeado de gente todo el día.

Aquí, en cambio, siento que hay espacio para existir. El ritmo es diferente, no noto ese estrés, ni siquiera en las carreteras. No hay ruido constante de coches… y eso me parece increíble.

¿Se siente ya en casa?

Decir que me siento en casa creo que llegará con el tiempo, pero sí siento que estoy donde tengo que estar.

¿Ha sido complicado el proceso de buscar piso?

Para nada. La comparación con Barcelona es inevitable, y allí es muy difícil encontrar piso: tienes que competir con muchísima gente y es un proceso muy estresante.

Aquí, en Coruña, fue todo lo contrario. Busqué zonas que me interesaban, encontré varias opciones y fue muy fácil contactar con inmobiliarias. Incluso me ofrecieron videollamadas. Me gustó un piso, hicimos la videollamada y me lo dieron. Fue todo súper sencillo.

En cuanto a la creación de contenido, ¿cree que ha cambiado o va a cambiar?

Sí, ya está cambiando. El vídeo de la Torre de Hércules es un ejemplo. Cada ciudad te transmite algo distinto, y lo que me transmite Coruña es la sensación de estar descubriendo un diamante poco a poco.

Quiero que mi contenido refleje eso: enseñar cada rincón que descubra y documentarlo. Espero que ese cambio se note mucho.

¿Y cómo ha reaccionado su audiencia?

Increíble. En Galicia la gente es muy acogedora, y lo he notado muchísimo. He recibido cientos de mensajes dándome la bienvenida, recomendándome restaurantes, lugares, momentos para visitar sitios…

Todos los mensajes eran genuinos, desde la amabilidad y el cariño. Me he quedado sin palabras.

¿Siente que está creciendo a nivel personal?

Totalmente. Lo hablaba con una amiga: el simple hecho de ir tranquila por la vida con mi perro, salir de casa y tener playa, montaña… todo eso es muy diferente a lo que tenía antes.

Me siento muy inspirada. Cada rincón de esta ciudad me inspira, la luz es espectacular… y me siento feliz, que creo que es algo muy difícil de decir.

¿Se ve quedándose en A Coruña a largo plazo?

Sí. De hecho, ese es mi “problema”. El primer día pensé: “Espero no estar idealizando este sitio, porque solo estuve dos días antes”. Pero desde que llegué no he dejado de sonreír.

Al contrario, pensé: “Creo que me voy a quedar a vivir en un sitio muy lejos de mi familia”. Así que ojalá esa sensación no cambie.

¿Qué le gustaría construir aquí? Tanto a nivel personal como profesional

Quiero que esta nueva etapa me ayude a convertirme en la versión de mí misma a la que aspiro. Me gustaría que esta ciudad forme parte de ese proceso.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere mudarse de ciudad pero no lo tiene claro?

Que lo haga. Muchas veces nos sentimos atados —incluso encadenados— a una ciudad por la familia, el trabajo o las circunstancias. Pero vivir en un país como el nuestro y no explorarlo es una pena.

Sé que da miedo y que no siempre es fácil, pero si tienes la oportunidad, hazlo. No te vas a arrepentir.