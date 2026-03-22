Incendio en Francisco Tettamancy CEDIDA

El barrio de Os Mallos registró durante la pasada noche un incendio en el número 26 de la calle Francisco Tettamancy. Según explican los propios Bomberos, alguien acercó un contenedor de orgánicos al portal y le prendió fuego.

Las llamas causaron daños en el vidrio de entrada, y aunque los vecinos actuaron por su cuenta con un extintor, solo pudieron rebajar la intensidad del fuego antes de la llegada de los Bomberos.

El servicio de extinción de incendios siguió el protocolo habitual y confinó a los vecinos en sus viviendas para que no inhalaran humo, al mismo tiempo que sofocaban el fuego. Luego ventilaron el portal y aplicaron agua a presión para eliminar los restos de plástico quemado. Ninguno de los vehículos estacionados en la calle resultó afectado.