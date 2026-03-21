Volar de A Coruña a Andalucía por 24 euros, por 40 a París y por 66 a Londres: los precios de las nuevas rutas durante el cierre de Lavacolla

Avión de Vueling en el aeropuerto de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

El cierre del aeropuerto de Santiago entre el 23 de abril y el 27 de mayo abre una nueva ventana de oferta aérea en Alvedro, que en estos 35 días operará un total de 318 vuelos regulares y casi 55.000 plazas.

Como adelantó El Ideal Gallego, durante esas jornadas se sumarán a la parrilla del aeropuerto los enlaces con París, Londres-Heathrow, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, operados por la aerolínea Vueling y que traslada hasta A Coruña las rutas que habitualmente salían de Lavacolla.

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Finalmente se cayó del cartel el vuelo a Dublín operado por la irlandesa Aer Lingus que ha decido cancelar la conexión entre Galicia y Dublín que planeaba mantener desde A Coruña durante el cierre del aeropuerto Rosalía de Castro.

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Con todo, Alvedro incrementará en buena medida tanto destinos como conexiones, lo que también dejará una bajada de precios que permitirá viajar a un coste desde 31 euros por vuelo.

Y es que Vueling operará durante el cierre de Santiago varias rutas desde Alvedro con precios populares, apuntan desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto.

Una búsqueda en la web de la aerolínea permite adquirir vuelos entre A Coruña y Bilbao durante el mes de abril desde 61 euros, mientras que a Gran Canaria, mientras dure el cierre de Lavacolla, se podrá viajar desde Alvedro por 31 euros.

En el caso de la ruta de Vueling a Londres-Heathrow, en estos 35 días de cierre en Compostela se podrá volar desde A Coruña por 66 euros y el otro destino internacional añadido, el de París, tiene precios en abril y mayo desde 40 euros.

Entre los vuelos más baratos que Vueling pone a disposición de los viajeros durante el tiempo en que estén en marcha las obras en el Rosalía de Castro están los que tienen destino Andalucía: a Málaga hay asientos por 34 euros y a Sevilla, por solo 24. También de bajo coste son los que Vueling pone a disposición para ir a Palma de Mallorca, que en el tramo de abril se sitúan en 54 euros por viaje, pero en mayo bajan a 32, y los que tienen como destino Tenerife, que en ambos meses cuentan con billetes a partir de 31 euros.