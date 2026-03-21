Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Volar de A Coruña a Andalucía por 24 euros, por 40 a París y por 66 a Londres: los precios de las nuevas rutas durante el cierre de Lavacolla

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
21/03/2026 11:06
Avión de Vueling en el aeropuerto de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El cierre del aeropuerto de Santiago entre el 23 de abril y el 27 de mayo abre una nueva ventana de oferta aérea en Alvedro, que en estos 35 días operará un total de 318 vuelos regulares y casi 55.000 plazas. 

Como adelantó El Ideal Gallego, durante esas jornadas se sumarán a la parrilla del aeropuerto los enlaces con París, Londres-Heathrow, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, operados por la aerolínea Vueling y que traslada hasta A Coruña las rutas que habitualmente salían de Lavacolla. 

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro

Alvedro operará 318 vuelos semanales y casi 55.000 plazas durante el cierre de Lavacolla

Más información

Finalmente se cayó del cartel el vuelo a Dublín operado por la irlandesa Aer Lingus que ha decido cancelar la conexión entre Galicia y Dublín que planeaba mantener desde A Coruña durante el cierre del aeropuerto Rosalía de Castro.

Avión de la compañía irlandesa AerLingus

Aer Lingus cancela los vuelos entre A Coruña y Dublín previstos para abril

Más información

Con todo, Alvedro incrementará en buena medida tanto destinos como conexiones, lo que también dejará una bajada de precios que permitirá viajar a un coste desde 31 euros por vuelo.

Y es que Vueling operará durante el cierre de Santiago varias rutas desde Alvedro con precios populares, apuntan desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto.

Una búsqueda en la web de la aerolínea permite adquirir vuelos entre A Coruña y Bilbao durante el mes de abril desde 61 euros, mientras que a Gran Canaria, mientras dure el cierre de Lavacolla, se podrá viajar desde Alvedro por 31 euros.

En el caso de la ruta de Vueling a Londres-Heathrow, en estos 35 días de cierre en Compostela se podrá volar desde A Coruña por 66 euros y el otro destino internacional añadido, el de París, tiene precios en abril y mayo desde 40 euros.

Entre los vuelos más baratos que Vueling pone a disposición de los viajeros durante el tiempo en que estén en marcha las obras en el Rosalía de Castro están los que tienen destino Andalucía: a Málaga hay asientos por 34 euros y a Sevilla, por solo 24. También de bajo coste son los que Vueling pone a disposición para ir a Palma de Mallorca, que en el tramo de abril se sitúan en 54 euros por viaje, pero en mayo bajan a 32, y los que tienen como destino Tenerife, que en ambos meses cuentan con billetes a partir de 31 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Policía Local

Disuelven una batalla campal a plena luz del día en el Obelisco
Abel Peña
Procesión de la borriquilla @Quintana

Así será la Semana Santa en A Coruña: procesiones, horas y recorridos
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

La Policía detecta un repunte de estafas en falsas inversiones en criptomonedas: consejos para no caer en el timo
Redacción
Pasarela provisional entre estaciones

A Coruña empezará la próxima semana los trabajos para el regreso de la pasarela que une las estaciones de bus y tren
Redacción