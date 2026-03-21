Una de las copias de la Carta Geométrica de Fontán, a pie de calle en el salón de estar de A Coruña

Varias personas viendo el mapa de Fontán en la entrada de la Fundación Barrié Carlota Blanco

Un mapa “sin rival en España”, así definía un ilustre como Manuel Murguía la Carta Geométrica de Domingo Fontán, conocido comúnmente como ‘Mapa de Fontán’, de la que una de sus copias se vendió recientemente en una subasta en Madrid por 7.500 euros. No es la primera vez que una reproducción de este mapa se ve a la venta, ya que hace unos años un portal web iniciaba una subasta en 24.000 euros de un mapa de Fontán encontrado en un almacén.

Hay copias repartidas por muy variopintos lugares, como el Parlamento de Galicia, que luce una en una de sus salas, la cual solo se puede visitar en momentos concretos. En A Coruña también hay varias, sin ir más lejos la Universidad de A Coruña (UDC) custodia una, donada hace un lustro por el profesor emérito Juan Ramon Vidal Romaní. Pero todos tienen algo en común: no son visibles para el ojo común. Salvo una. Desde hace meses, la Fundación Barrié expone, como si fuese uno de sus preciados cuadros, una reproducción de la Carta Geométrica: en concreto lo hace a la entrada de la entidad, sita en el Cantón Grande.

La pieza se ha convertido en uno de los focos de atención nada más entrar en el inmueble, ya que los asistentes a exposiciones o actos en el auditorio echan unos minutos viendo la obra magna del matemático y político de Portas.

Una gesta

Fontán dedicó diecisiete años a crear esta carta geométrica de la comunidad, dividida en provincias y subdividida en partidos y ayuntamientos. El mapa completo, con una escala 1:100.000, ocupaba doce láminas y fue el más detallado de la época, algo que no se pudo superar hasta la fotogrametría aérea.

El nivel de detalle es tal que hasta bien entrado el siglo XX fue usado como base para medir distancias y para crear mapas de entornos concretos de Galicia.

El trabajo lo comenzó en 1817, pero no fue hasta 1830 cuando comenzó a tener apoyo oficial y la exención de su labor docente en la universidad. Tuvo que recorrer a pie y a caballo toda la región para poder tomar notas y medidas para sus cálculos, a través de una red geodésica. La reina regente María Cristina dio orden de imprimir esta gesta cartográfica, pero no fue hasta 1845 cuando se comenzó la labor, en la capital francesa, París.

El impresionante trabajo de Fontán, que contó con colaboradores como José Dionisio Valladares y José Rodríguez González, no solo llamó la atención de todo el país, como bien describía Murguía, sino que lo sigue haciendo incluso a día de hoy. Tanto es así que hace apenas cinco años, en 2020, la gallega Edicións do Cerne creó una edición facsímil del famoso mapa de Domingo Fontán.