Un nuevo jardín nace en O Ventorrillo: el CEIP María Barbeito reverdece

Futuro aspecto del patio central del CEIP María Barbeito y Cerviño, tal y como figura en el proyecto licitado esta semana Patricia G. Fraga

El verde es el color de moda, y no solo esta primavera. A medida que el hombre se hace más urbanita, aumenta su nostalgia por la naturaleza. Sobre todo los más pequeños, que han crecido rodeados de cemento. Por eso existe un movimiento que pretende llevar el medio natural al patio de los colegios donde pasan la mayor parte del tiempo. Más verde y menos hormigón es la filosofía que va a convertir el patio del CEIP María Barbeito, en O Ventorrillo, en lo que será prácticamente un nuevo parque para el uso y disfrute de los escolares.

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La Junta de Gobierno local aprobó ayer esta actuación, que costará 123.000 euros a las arcas municipales y estará lista en tres meses. El arquitecto encargado de la elaboración del proyecto, Fermín González Blanco, explica que el María Barbeito se suma a un movimiento que comenzó el año pasado con el CEIP Ramón de la Sagra, en la Segunda Fase de Elviña. “Los colegios son instalaciones muy envejecidas y precisan una renovación (es el caso del Barbeito, que tiene casi cincuenta años) pero, además, los modelos pedagógicos piden otro tipo de entorno”. Al mismo tiempo, un tercer componente, el urbanismo en clave verde, con suelos permeables, con recogida y controles de agua que absorban mejor las lluvias torrenciales que cada vez son más comunes.

“Esto no se limita solo al patio, son importantes, pero esto se puede extender a cualquier parte del centro”, aclara el arquitecto que impulsa el sistema Lupo, una herramienta didáctica basada en el juego para ofrecer una educación no reglada, que a su vez se ubica dentro de la iniciativa Mestra de Obra, para transformar los centros educativos, y que está formada por arquitectos y educadores. Es más: señalan que ha sido el propio claustro del Barbeito el más interesado en impulsar estos cambios.

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El tercer proyecto

En el caso del Ramón de la Sagra, el primer proyecto que surgió de los presupuestos participativos, el Ayuntamiento invirtió 240.000 euros en renovarlo.

Tiene algunas similitudes con el Barbeito: Ambos cuentan con patios muy amplios donde crecen árboles de gran porte, lo que es un buen punto de partida. Además, el espacio abundante evita tener que elegir entre chanchas deportivas y árboles. “En el Barbeito hay un espacio indefinido, que permitía su naturalización”, comenta el experto. Los árboles, que rompen el hormigón, ahora se verán libres de la jaula de cemento.

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“Se ha podido conservar el campo de fútbol, el de patinaje y el de fútbol 7”, explica Blanco. Sin embargo, todo estará rodeado y conectado por el verde En otro centro, el CEIP María Pita, ya se están acometiendo obras que afectan igualmente a su patio, pero sobre todo a los accesos a través de la escalinata que une la parada de autobús y el patio, para convertirla en una rampa mucho más accesible.

El asfalto quebrado que ahora luce el Barbeito en su patio central pasará a albergar también una serie de juegos modernos, pensados para estimular a los niños, se conservarán algunos de los que ya existen, pero también se instalarán juegos de equilibrio y de braqueado (que consisten en colgarse de los brazos), un tipi (tienda de estilo indio), traviesas de madera y un tangram, un suelo relleno con distintos materiales (corteza, arena, grava, hojas secas..) que sustituye al tradicional arenero. El entorno tendrá forma de lo que en proyecto se denomina “bosque anfiteatro”, con el terreno orientado hacia el centro, donde se encuentran los juegos.

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Se plantean áreas de menor tamaño, creando microespacios diversos distribuidos por todo el patio Por supuesto, también se plantarán nuevos árboles, sobre todo especies autóctonas ,como es el espino blanco, fresno, acebos, alcornoques y arándanos. Todo debería estar listo para el próximo curso, como otra de las obras punteras que el Ayuntamiento ha destinado para el barrio de O Ventorrillo: la primera zona infantil cubierta, colindante con la guardería.

En este caso, se ha puesto más carne en el asador: un millón de euros para renovar el espacio. Tendrá 348 metros cuadrados, lo que lo convertirá en la zona cubierta de este tipo más grande de la ciudad. Es decir que, llueva o haga sol, los niños podrán pasar su tiempo al aire libre en O Ventorrillo.