Turistas de dos cruceros gozan del sol en A Coruña

Este sábado el puerto de A Coruña goza de la visita de casi 7.000 turistas que viajan a bordo de los dos cruceros atracados en la ciudad.

Esta misma mañana llegaba el Sky Princess, un barco inglés que hasta ayer se encontraba en Casa Blanca y que atracó bien temprano, a las 6.30 horas. Este trasatlántico cuenta con casi 330 metros de eslora y en él van 3.660 pasajeros. Tiene prevista su salida esta misma tarde, sobre las 17.30 horas.

El segundo es el Aidaperla, de origen Francés, que llegaba algo más tarde que el anterior, a las 9.30 horas de la mañana. Éste ha atracado en el muelle de Calvo Sotelo y cuenta con casi 300 metros de eslora, donde se alojan 3.286 pasajeros.

Estos turistas han llegado en el día perfecto, pues no solo es fin de semana, sino que el tiempo acompaña para poder tomarse algo en las terrazas o pasear por la ciudad con un buen helado.

Según MeteoGalicia, la tarde del sábado está marcada por el sol y las altas temperaturas, que llegarán hasta los 18 grados.

Como curiosidad, el Sky Princess volverá a la ciudad el miércoles a las 9.00 horas, pero llegará desde Bilbao con nuevos pasajeros, también 3.660.