La Xunta habilita un solar del antiguo Hotel de Pacientes del Chuac para construir el nuevo acceso al hospital

Plataforma Hotel Pacientes2

La Xunta ha habilitado una plataforma de 1.000 metros cuadrados en la parcela que deja la demolición del Hotel de Pacientes, obra necesaria para avanzar en los accesos al Nuevo Chuac.

La actuación supone un nuevo paso ya que la liberalización del espacio facilitará la entrada de maquinaria pesada para la demolición del paso actual sobre la AC-12 y la construcción de un nuevo viaducto.

De este modo, tras el derribo del Hotel de Pacientes, a finales del 2025, se realizaron los trabajos para la retirada de las cimentaciones y la adecuación del entorno con la construcción de la citada plataforma de 1.000 metros cuadrados.

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Después del asfaltado, adecuación de aceras y colocación de barandillas, en los últimos días se procedió a la limpieza y retirada de vallas, concluyendo así los trabajos que se realizaron siguiendo el proyecto de la UTE Pinearq–Vázquez Muíño–Monteoliva, para minimizar el impacto de las actuaciones en el entorno.

Las intervenciones, tanto de demolición como de acondicionamiento, se desarrollaron en coordinación con las necesidades del hospital para minimizar, en la medida de los posible, la afectación al funcionamiento diario del complejo sanitario debido a la cercanía de los edificios y de servicios fundamentales como la lavandería.

Además, en las actuaciones, se tuvo en cuenta la convivencia de la obra con un entorno en la que se continuaba prestando atención asistencial. Esto marcó la forma de proceder a la demolición que, en todo momento, cumplió los parámetros establecidos en el plan de bioseguridad que se siguió a lo largo de toda la actuación.

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En concreto, el plan de bioseguridad marcaba niveles máximos de emisión de polvo y ruido, por lo que se realizando mediciones continuadas en la zona de actuación. Unos niveles que se respetaron en todo momento al igual que la gestión de residuos prevista en el proyecto, explican desde la Xunta.

La obra de demolición del Hotel de Pacientes generó alrededor de 10.000 metros cúbicos de residuos de distinta naturaleza. De ellos, 2.600 m3 de escombro mixto triturado en obra fueron reutilizados para el acondicionamiento de la parcela. Además, otros 4.000 m3 se trituraron a pie de obra para su posterior traslado por parte de un gestor autorizado de residuos no peligrosos y se retiraron 100 m3 de material con amianto.