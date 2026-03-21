La nueva reina de las matemáticas luce pasado cubano y presente coruñés

Liss Marian Estévez posa con sus dos medallas, ayer, en los aledaños del IES Monte das Moas Javier Alborés

Hace apenas seis meses un nuevo prodigio llegó a A Coruña. Concretamente al IES Monte das Moas, del barrio de O Castrillón. Se llama Liss Marian Estévez y tiene una misión: hacerse un nombre en el mundo de las matemáticas. La alumna, nacida en Camagüey (Cuba), aterrizó en la urbe herculina, junto a sus padres, con el objetivo de emprender un nuevo futuro a orillas del Atlántico. Un nuevo reto en el que, aunque Estévez era consciente de que miles de kilómetros de mar le separaban de sus raíces, ni toda el agua del planeta le iba a poder separar de su pasión: las matemáticas. Prueba de ello es la reciente medalla de oro en la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas y la de plata en la Olimpiada Matemática Española, organizada en Las Rozas la semana pasada. Dos distinciones que mostró al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con orgullo esta misma semana en las instalaciones de la Xunta en Santiago y que demuestran cómo la ciencia de los números no es solo cosa de hombres.

Liss Marian Estévez, del IES Monte das Moas, gana la plata en la Olimpiada Matemática Española Más información

No obstante, el camino de la estudiante cubana afincada en A Coruña hacia el puesto más alto de la élite matemática femenina no fue tarea sencilla. Tampoco tarea nueva. Y es que Liss Marian Estévez disfruta con la geometría, el álgebra y el cálculo desde que era muy pequeña: “Desde que tengo uso de razón siempre me fascinaron las matemáticas”, explica. Una pasión que le llevó a competir en su Cuba natal desde sus inicios en la Secundaria. Un talento traducido en metal en casi todas sus competiciones: dos medallas de bronce, una en la Olimpiada Centroamericana y otra en la Panamericana Femenina, además de su primera presencia en una olimpiada internacional.

“Me encantan las olimpiadas femeninas, no es muy común ver a mujeres en este tipo de torneos, comenta la alumna cubana” Liss Marian Estévez

Precisamente en esa competición internacional fue cuando Estévez se enteró de que al otro lado del Atlántico también había torneos similares. A su llegada a la urbe herculina, no lo dudó. Apenas dos meses después de su llegada a A Coruña, se celebró la primera Olimpiada Matemática Femenina Gallega y, como si llevase aquí toda la vida, la alumna del Monte das Moas se hizo con el triunfo, una victoria que le dio el pase al nacional, que también ganó meses después en Castilla y León.

Prepararse para la experiencia

Aunque gran parte de su talento es innato, la joven cubana no le quita mérito a lo adquirido durante todos estos años. “Al principio –allí en Cuba– me preparaba solo en casa y, a veces, tenía la ayuda de algunos profesores. Después ya entré en una escuela donde había profesores específicos para las matemáticas olímpicas. Ya aquí, en España, les comenté a los profesores que yo participaba en este tipo de torneos y desde el principio me ayudaron con todo”, añade.

Con todos esos ingredientes, Liss Marian Estévez solo tenía que hacer lo que mejor se le da: competir. “La experiencia fue muy bonita. Me encantan las olimpiadas femeninas. No es muy común ver a mujeres en este tipo de torneos”, incide. Donde si las habrá será en Burdeos, ciudad francesa que acogerá el Campeonato Europeo Femenino Matemático y en el que la adolescente cubana representará a un país que, aunque no es el que le vio crecer, si será el que seguramente le vea triunfar.