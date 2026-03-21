La nueva película de Almodóvar se viste de Zara

Escaparate de la tienda de Zara en Madrid con la colección cápsula dedicada a la película de Almodóvar Zara

'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar, retrata las historias de una directora de publicidad y de un guionista en plena crisis creativa. Con ellos, y sus compañeros de filme -protagonizado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez-, el manchego narra la estrecha relación entre realidad y ficción e inspiración y vida, planteando el debate sobre los límites de la autoficción. De su mano se desarrolla también una nueva colección cápsula de Zara.

La enseña de la empresa textil coruñesa lanza dos camisetas, una sudadera y una shopper bag con 'Amarga Navidad' como gran protagonista.

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La sudadera, de color rojo, lleva confeccionado en hilo de algodón el texto "un film de Almodóvar" y tiene un precio de 29,95 euros. Una de las camisetas, de color negro, también lleva el texto en hilo "Amarga Navidad. Un film de Almodóvar" en la parte delantera, mientras que en la espalda se compone un collage con las miradas de los protagonistas de la película. La otra camiseta, en color beige, mezcla en su estampación la imagen de la actriz Barbara Lennie -una de las protagonistas- con la silueta del propio Almodóvar en un juego óptico muy atractivo. Ambas camisetas cuestan 22,95 euros.

Estos mismos ojos son los que llenan la bolsa shopper confeccionada en hilo de algodón y en color rojo, en la que también se puede leer el nombre de la película. ¿Su precio? 19,95 euros.

Todas las prendas, así como la bolsa de Zara, llegan acompañadas de un paquete especial, también con la imagen de la película y ese juego entre la cara de Lennie y la silueta de Almodóvar.

La colección cápsula de la nueva película de Almodóvar se puede comprar de forma física en la tienda de Zara en Gran Vía, 34, así como a través de la web oficial.