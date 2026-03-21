La jamonería que 'lo peta' en Oleiros se sube al tren de la hostelería de A Coruña

El Cacique, en la avenida del Ferrocarril German Barreiros

Hay trenes que no hay que dejar pasar, y la construcción de una intermodal que aglutine todo el transporte en dirección A Coruña solamente pasa una vez en la vida. Por ahí debe haber ido el razonamiento de Frank Heskes, un neerlandés con demostrado tino y buen instinto para los negocios de hostelería. Poco antes de la pandemia, exactamente unos meses, se embarcó en una doble aventura: la apertura en Santa Cruz y en Santa Cristina de una jamonería. Es decir, como si a un vecino de Oleiros le da por montar una quesería en las afueras de Amsterdam. Contra lo que pudieran predecir muchos, el negocio, bautizado como La Encina, resultó un éxito y en pocos meses arribará a la ciudad.

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Heskes se ha hecho con el traspaso del antiguo Cacique, situado en el número 11 de la avenida del Ferrocarril, y todo un clásico de la antigua manera de trabajar en el entorno. Sus 300 metros cuadrados cambiarán radicalmente y se llenarán de ibéricos, piadinas, tostas y todo lo que ha hecho a sus hermanos de Santa Cristina y Santa Cruz unos referentes en el área metropolitana. “Habíamos mirado locales en la plaza de Lugo y en el centro, pero la intermodal nos da la opción de tener clientes todos los días y a todas horas”, sentencia el empresario neerlandés. “Tenemos una buena experiencia, y sobre todo lo enfocamos todo a la atención y al producto. Una cerveza o un café se pueden tomar en cualquier lado, pero si van mal tirados prefiero repetirlo cuatro veces y que el cliente esté satisfecho”, añade sobre una de las cláusulas innegociables de La Encina.

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Son las jamonerías uno de los negocios que lideran el ritmo de aperturas en A Coruña, lo que en cierta medida ha obligado a muchas de las más modernas a reinventarse o a competir en ofertas. A la hora de presentar la que será su apuesta, el creador del concepto de La Encina anuncia: “Habrá buenas raciones de jamón, de cecina, tostas, ensaladas, piadinas y seguro que alguna delicatessen sorpresa, como unas galletas propias”. Además, como uno de los factores diferenciales señala los eventos, para los cuales se ajusta a la perfección el piso inferior de lo que era el Cacique. “Son casi 300 metros cuadrados en dos plantas y, aunque de momento la de abajo no la vamos a reformar, sí que la podemos destinar a eventos corporativos”, señala Heskes. No hay que olvidarse, insiste, en lo que debe esperar el cliente y lo que le va a dar la empresa: “No somos un restaurante, sino una jamonería. No ofrecemos los mejores vinos, pero sí siempre productos de calidad”.

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Es otro pequeño triunfo del proyecto de un holandés que llegó a A Coruña en 2008 con la cocina como gran pasión. “Vine con 3.000 euros y ahora estoy aquí”, reivindica.

Por otra parte, el local en el que asentará a partir de junio, si nada lo impide, ha sido durante años una peña barcelonista. Y la conexión entre Países Bajos y el Barça es otra tradición más que resultona.