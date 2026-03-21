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A Coruña

La falta de visibilidad obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de A Coruña al de Santiago

Ep
21/03/2026 12:45
Niebla matinal en A Coruña
Niebla matinal en A Coruña este sábado
NRM
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Tres vuelos con destino al aeropuerto de A Coruña (Alvedro) han sido desviados en la mañana de este sábado a Santiago de Compostela (Lavacolla). Fuentes de Aena consultadas por Europa Press achacan esta decisión a la "falta de visibilidad" que existía en la pista de aterrizaje.

En concreto, se trata de dos vuelos procedentes de Madrid y uno de Barcelona y operados por diferentes compañías. Por ejemplo, el vuelo UX7233 de Air Europa, que despegó alrededor de las 06.35 horas de esta mañana desde la capital española, sufrió un retraso de cerca de 50 minutos en su llegado y terminó aterrizando sobre las 08.35 en la pista de Lavacolla.

Interior de la terminal de Alvedro

El aeropuerto de A Coruña registró trece desvíos en los 35 días que van de año

Más información

Algo similar fue lo que le sucedió al vuelo VLG1290 operado por Vueling, que, en este caso, salió desde Barcelona a las 06.35 horas. Su llegada se produjo casi una hora después de lo previsto, por lo que terminó aterrizando en torno a las 09.00, en base a datos recabados por las plataformas 'FlightAware' y 'Flightradar24'.

Por último, el vuelo IB453, con salida a las 07.35 horas de Madrid y llegada programada para las 08.40 horas en A Coruña, aterrizó en la pista de Lavacolla sobre las 08.50 horas.

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