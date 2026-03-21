La estación intermodal de A Coruña afronta su última fase con la construcción de las vías y los andenes

Varios operarios trabajan en la construcción de vías y andenes, esta semana, en la estación intermodal de A Coruña cedida

El gran proyecto que marcará un antes y un después en la movilidad coruñesa va cogiendo cada vez más forma. Y es que, tras completar la construcción de la nueva marquesina de casi 10.000 metros cuadrados, la cuestión ferroviaria de la mega infraestructura afronta su última fase con la construcción de vías y andenes. A los que se sumarán algunos de los ya existentes y que operan en la terminal provisional desde hace algo más de un año. Todo esto con el objetivo de no prolongar todavía más su puesta en marcha y que el gran complejo que albergue las estaciones de tren y de autobús sea “una realidad a finales de 2026”, tal y como confirmó la alcaldesa, Inés Rey, el pasado mes de diciembre tras la visita del secretario de Estado.

¿Quieres saber por dónde va tu tren en tiempo real? Así es la nueva web de Renfe Más información

Con A Sardiñeira urbanizada casi por completo (Ayuntamiento) y la parte correspondiente al bus (Xunta) disponible para su uso –a falta de realizar el estudio de líneas que pasarán por la terminal–, ahora solo queda la parte ferroviaria (Adif) por completar. De esta forma, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha podido confirmar que, junto a la construcción de la playa de vías y los andenes, también se está desplegando el sistema de señalización ferroviaria.

La estación de tren de A Coruña pierde más de 150.000 viajeros en solo un año Más información

Además, se está instalando el pavimento del que será el nuevo vestíbulo de la estación, bajo la marquesina histórica, una vez retiradas las vías de su interior. Este vestíbulo, se desplazará 90 metros hacia Santiago, lo que propiciará un mayor espacio para la zona comercial, que se situará a ambos lados de la instalación desde la entrada del edificio hasta la zona de embarque. De hecho, el lugar donde hace algo más de un año se ubicaba la zona de venta de billetes, se demolerá y se dejará libre también para uso comercial.

Nuevo edificio levantado

Entre las terminales histórica y provisional, desde hace unas semanas llama la atención del viandante un nuevo edifico levantado contiguo a San Cristóbal. Se trata de un nuevo edificio administrativo, destinado a albergar las oficinas del Adif en sustitución de los espacios que ocupaban en la estación antes del inicio de su remodelación.

Al mismo tiempo, se trabaja en la pasarela peatonal transversal que conectará las avenidas de A Sardiñeira con la del Ferrocarril, así como en el paso inferior que dará acceso al aparcamiento, toda vez que también concluyó su excavación de 145 metros a finales del pasado año.

Galería Las obras de la estación intermodal de A Coruña, en fotos Ver más imágenes

Una incertidumbre todavía es qué pasará con el edificio que desde diciembre de 2024 alberga la llegada y salida de trenes con origen o destino A Coruña. Según el Adif, en un principio, su uso una vez finalizada la nueva terminal será puramente administrativo, con espacios para que se ubiquen todo tipo de operadoras si fuese necesario.

Todo esto después de más de tres años de actuaciones en el que el plan establecido para su puesta en marcha no terminó por ajustarse a la realidad de las obras. Por el momento, la terminal provisional ferroviaria ‘cerrará’ unos días por dichas actuaciones, aunque muchos de los viajeros esperan pronto su cierre definitivo.