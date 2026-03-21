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A Coruña

Hi Coruña celebra el mes de la mujer con el evento ‘She is Hi’ con dos mesas redondas

Redacción
21/03/2026 18:19
Entrada de Hi Coruña
Entrada de Hi Coruña
Patricia G. Fraga
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Human Intelligence Hub: Hi Coruña afronta este mes de marzo como el mes de la mujer y para ello organiza el evento ‘She is Hi’, con varias mesas redondas. El objetivo de estos coloquios es visibilizar, reflexionar y compartir experiencias sobre liderazgo, innovación y emprendimiento, todo ello en clave femenina.

Esa propuesta se celebrará en Hi Coruña el próximo viernes, 27 de marzo, a partir de las 12.30 horas, y constará de dos mesas redondas.

La primera dará comienzo a las 12.30 horas y estará moderada por Gelines Romero, bajo el título de ‘Liderar sin renunciar a la identidad’, un coloquio sobre liderazgo corporativo femenino. En esta primera propuesta participarán la directora de operaciones de Docuten, Mónica Chouza; la responsable de talento y cultura de Grupo Atlante, Miriam Jordán; la directora regional de Atrevia, Luisa Rodríguez; y la directora de servicios corporativos de Antea Group, María José Paz.

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La segunda de las mesas redondas tendrá lugar a las 13.00 horas y estará moderada por Alexia Costal. En este caso, el título será ‘Crear, crecer y sostener’, abordando el emprendimiento femenino. En esta ocasión participarán Eliana Oliveros, socia fundadora de Kamuk; Lucía Ortega, socia fundadora de Ortega&Lodeiro; Irene Sánchez, socia fundadora de BySando; y Natalia Corral, socia directora de Swipe Up.

Al finalizar, habrá un picoteo y networking en el espacio de Hi Coruña. Para poder participar es necesario inscribirse en la web de Hi Coruña.

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