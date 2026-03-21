Incendio de una estufa eléctrica en un viejo edificio en la zona de Zalaeta

Hace 25 años El Ideal Gallego llevaba a la portada el incendio que provocó una estufa eléctrica en un viejo edificio en la zona de Zalaeta. También esa jornada, pero a nivel nacional, ETA asesinaba un concejal socialista el día que se disolvía el Parlamento. Por su parte, en 1976 se hacía eco de que la autoridad gubernativa denegaba los permisos solicitados en diversas ciudades gallegas, entre ellas A Coruña, para que el cantautora catalán Pi de la Serra ofreciese varios conciertos. Hace 75 años una de las noticias de referencia era la aprobación por parte de la Diputación un incremento de salario del funcionariado. Asimismo, hace un siglo la sede de la Reunión de Artesanos acogía una conferencia que versaba sobre economía.

Miércoles, 21 de marzo de 2001 Archivo

Hace 25 años | Un incendio destruye un viejo edificio en Zalaeta

La calle de Salgado Somoza despidió el invierno entre llamas. Los gritos de Manuela Vázquez, que intentaba apagar el fuego que destruyó su casa, despertaron a un vecindario acostumbrado a la vida tranquila. Eran las nueve de la mañana cuando Manuela, que vive en el primer piso del edificio situado en el número 13 de dicha calle (en la zona de Zalaeta), descubrió que el sillón comenzaba arder. Lo atribuyó a una estufa eléctrica que había utilizado la noche anterior, aunque aseguró que la había desenchufado antes de acostarse. El fuego dejó inservible la vivienda de Manuela Vázquez, que se quemó en una mano mientras intentaba sofocar las llamas. Ella y la vecina del bajo lograron salir sin problemas del inmueble. No corrió la misma suerte José Ramón Rodríguez, que tuvo que ser rescatado por los bomberos. Precisamente estos fueron los encargados de sofocar las llamas. También agentes de la Policía Local participaron en el operativo.

Domingo, 21 de marzo de 1976 Archivo

Hace 50 años | Desautorizan los recitales de Pi de la Serra

La autoridad gubernativa ha denegado los permisos que se habían solicitado para los recitales del cantante catalán Pi de la Serra, programados por distintas asociaciones de la región gallega. La prohibición de Orense se comunicó por escrito. En cuanto a las de La Coruña (para el recital organizado por la Comisión de Cultura de la Asociación de la Prensa) y Santiago, la denegación se dio verbalmente a través de la Secretaría del Gobierno Civil a la esposa y representante del cantante.

Precisamente en el día de ayer una representación de los componentes de la Nova Canço catalana tenía prevista una entrevista con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro para Asuntos del Interior, señor Fraga Iribarne, para exponerle la problemática a que están sometidos los componentes de dicho movimiento, debido a las prohibiciones de que son víctimas, principalmente fuera de la región catalana.

Miércoles, 21 de marzo de 1951 Archivo

Hace 75 años | La Diputación sube el salario del funcionariado

Bajo la presidencia de don Diego Delicado Marañón, celebró ayer sesión extraordinaria de pleno la Diputación provincial y la reunión, que fue muy laboriosa, tuvo por único objeto el tratar el asunto relacionado con la mejora del estado económico de los funcionarios de la Diputación.

El pasado día 19, festividad de San José, por los señores de Garreta y para su hermano Florentino, ha sido pedido a don Luis Sarmiento Tabares (cajero de Industrias Gallegas) y señora, la mano de su encantadora hija María del Carmen. Entre los novios se cruzaron los regalos de rigor, quedando fijada la boda para el próximo verano.

A las cinco y media de la tarde de ayer llegó a La Coruña una expedición de alumnos de la Escuela de Ingenieros de Electricidad y Construcción de Oporto, que vienen en viaje recorriendo las principales ciudades de Galicia.

Domingo, 21 de marzo de 1926 Archivo

Hace 100 años | Conferencia de economía en la Reunión de Artesanos

Anoche dio su anunciada conferencia en la Reunión de Artesanos, el joven y competente profesor de Geometría analítica de la Universidad de Santiago, Olegario Fernández Baños, colaborador de El Ideal Gallego. Hizo la presentación del conferenciante el señor Estrada Catoira, que aludió a la gran importancia que los problemas económicos tienen para la Europa de postguerra y elogió calurosamente las condiciones de inteligencia y trabajo del distinguido catedrático. El señor Estrada fue muy aplaudido, repitiéndose los aplausos del distinguido auditorio cuando se levantó para hablar el conferenciante. Recuerda su conferencia de extensión universitaria de hace cuatro años y la deuda de gratitud contraída con la Reunión de Artesanos. También advierte de que no viene a dar una conferencia extensa duración.