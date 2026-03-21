Estas son las seis líneas de autobús de A Coruña afectadas por el corte de tráfico en As Xubias

Bus urbano llegando a la plaza de Cuatro Caminos Archivo El Ideal Gallego

Entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, la Xunta de Galicia cortará al tráfico la avenida de A Pasaxe para demoler el viaducto de acceso al Chuac, una intervención que exigirá la restricción total de la circulación de la AC-12, la carretera de As Xubias, a la altura de la curva del tanatorio y que, durante el período señalado, impedirá transitar por esta importante vía de entrada y salida de A Coruña.

En este sentido, el Ayuntamiento de A Coruña ha habilitado, en la página web municipal, un mapa interactivo que le permitirá a la ciudadanía consultar los itinerarios recomendados para desplazarse a las instalaciones hospitalarias del Chuac, pero también a los centros sanitarios de Oza, Materno Infantil, el Centro Oncológico y San Rafael. Además, también refleja los cambios en hasta seis líneas de autobús urbano que se verán afectadas por el corte de tráfico.

Con esta herramienta, el Ejecutivo local busca visibilizar, de manera descriptiva y visual, las alternativas y recomendaciones de acceso hacia los centros hospitalarios, tanto desde la ciudad como desde el área metropolitana, según los cortes que el equipo de la obra y el personal responsable autonómico de los trabajos le trasladó a la Administración municipal.

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En el contexto de la Semana Santa y especialmente durante los días que duren los cortes se recomienda usar, para entrar y salir de la ciudad, la avenida de Alfonso Molina (AC-11).

En todo caso, para llegar al Chuac o al hospital de Oza se aconseja usar la carretera del Puerto o el túnel de Eirís para, a continuación, usar el ramal de acceso desde Casablanca.

En el caso del Materno Infantil, se recomienda salir de A Coruña en dirección Alfonso Molina y, posteriormente, enfilar la avenida de A Pasaxe por su sector sur, saliendo por la propia rotonda de A Pasaxe.

En todo caso, es preciso recordar que tanto para desplazarse al Materno como al Centro Oncológico también estará habilitado el acceso por la avenida de Eirís.

Cambios en las líneas de transporte público urbano

En lo referente a los desplazamientos en autobús urbano, las líneas 12, 12-A y 17 circularán con normalidad desde la ciudad hasta el Chuac, donde finalizarán su trayecto y comenzarán su recorrido en dirección al centro de la ciudad, ya que no se podrán acercar hasta la parada del Materno Infantil.

La línea 20 llegará hasta el Chuac desde la ciudad como siempre. A continuación, desviará su recorrido por el enlace de Casablanca y el túnel de Eirís hacia la avenida Alfonso Molina, la glorieta de A Pasaxe y la avenida de A Pasaxe hasta la parada del Hospital Materno, donde retomará su recorrido habitual hacia A Pasaxe.

Del mismo modo, la línea 22 llegará a la parada del Hospital Materno desde A Pasaxe y, en vez de continuar por la AC-12, hará un trayecto similar al anterior pero en sentido contrario, que finalizará en la parada del Chuac, y retomará ahí su recorrido habitual hacia el centro de la ciudad.

A consecuencia de estos desvíos, estas dos líneas, 20 y 22, estarán reforzadas con vehículos adicionales que faciliten la conexión directa entre los centros hospitalarios y faciliten los trasbordos entre las personas usuarias que lleguen al Chuac y tengan como destino e lHospital Materno y viceversa.

Por otra parte, la línea 2-A cambiará de sentido en el entorno del acceso al tanatorio y en ese mismo sitio está prevista la instalación de una parada provisional que hará de cabecera de la ruta.