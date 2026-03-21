El futuro Parque del Vigía prestará servicio a cuatro centros de enseñanza del barrio de Monte Alto

Futuro Parque del Vigía, según una imagen del proyecto cedida

En esta tendencia por ofrecer a los niños entornos naturales en los que desarrollar su actividad escolar, el Parque del Vigía supondrá un avance importante. El proyecto, enclavado en el corazón del barrio de Monte Alto, permitirá crear una zona verde que unirá varios centros de enseñanza: el CEIP Víctor López Seoane, la guardería Galiña Azul, el CEIP Torre de Hércules y el polideportivo de Monte Alto. En total, 900 niños que podían disfrutar de este nuevo espacio, aunque estaría abierto a toda la ciudad, naturalmente.

El proyecto surgió de la primera convocatoria de los presupuestos participativos (una iniciativa de la Marea Atlántica) realizada por el PSOE. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del CEIP Torre de Hércules fue el que propuso aprovechar este espacio abandonado en torno a la torre de agua que es el punto más alto de este emblemático barrio herculino, que ya cuenta con otras zonas verdes.

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Por el momento, se ignora cuándo se materializará. Fuentes municipales aseguraron a El Ideal Gallego en enero que esperaban licitar la obra este semestre, pero todavía no hay novedades en este sentido. Es cierto que en los presupuestos de este año figuran 385.000 euros para crear esta infraestructura, pero eso no significa nada: no es la primera vez que el Parque del Vigía aparece en los presupuestos municipales pero luego no se ejecuta.

De hacerse, será un 25% más caro de lo que se proyectó en un principio, cuando se habían reservado, para 2025, casi 1,2 millones de euros. Este año se han reservado otros 385.000 euros, según figura en las cuentas que se aprobaron en el último pleno del año pasado. El presupuesto se acerca así a 1,5 millones de euros debido a esta modificación.

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El proyecto se impulsó en 2024 y en 2025 ya se hizo una actualización. El parque permitirá convertir 16.000 metros cuadrados de un espacio abandonado con la torre de agua de Emalcsa en medio, como el eje de una rueda. Actualmente no es mas que un descampado sin una utilidad real.

Un congreso nacional

El Ayuntamiento está orgulloso de su política de jardines y cree que ha hecho méritos suficientes como para acoger el Congreso de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (Parjap) en 2028, que reúne a los responsables de la infraestructura verde urbana. Como señaló la propia alcaldesa, Inés rey, durante la presentación, “A Coruña se encuentra en una situación inmejorable”.

Se refiere a que en los últimos tiempos se ha hecho una inversión para conseguir una renovación estructural de sus espacios ajardinados. “é unha referencia autonómica e nacional en este campo”. La próxima semana, sin ir más lejos, se plantarán más de 80 árboles en distintos puntos..