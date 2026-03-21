Down Coruña reivindica la lucha por sus usuarios en un día para derribar “muros y mitos”

Varios usuarios de Down Coruña, durante una actividad deportiva de la asociación Cedida

Si bien la de Down Coruña es una lucha diaria, con una iniciativa o proyecto tras otro por las oportunidades y la autonomía de sus 122 socios, jornadas especiales como hoy, Día Mundial del Síndrome de Down, pueden suponer una diferencia en la concienciación de la ciudadanía respecto a esta condición. Así lo asegura su directora, Isabel Rodríguez, que señala que los actos y campañas que se llevarán a cabo a lo largo y ancho de toda la geografía nacional pueden contribuir a derribar “muros y mitos”.

En el caso de Down Coruña, participarán junto con otras asociaciones gallegas en Lugo en un acto central en que recordarán la importancia de que “el resto de la población conozca y actúe ante situaciones nuevas que no conoce”. Actos, expresa Rodríguez, como los que el pasado año se celebraron en A Coruña coincidiendo con el veinticinco aniversario de la entidad herculina, que “aportan una visión crítica de cómo podemos adaptarnos el resto de la sociedad para que su inclusión sea real”. Por un lado, explica, porque pueden servir para dar cuenta de todos los logros que se consiguen en las asociaciones. Y por otro porque ayudan a “derribar mitos con toda esa información que a veces se da de forma inadecuada, con temas como la excesiva infantilización de los usuarios, por ejemplo”.

El día a día

Esta entidad coruñesa tiene no obstante, más allá de efemérides o días especiales, aún mucho que decir por y para sus usuarios. “En el día a día tenemos una batería importante de programas orientados a fomentar la autonomía”, resume Rodríguez, que divide esos proyectos en cuatro grandes áreas: educación, vida adulta, empleo y una transversal.

Y es precisamente ese apartado de la ayuda en la vida adulta en el que más está enfocando su futuro Down Coruña. Lo hace a partir de proyectos clave que está ultimando. El primero de ellos, partiendo de una iniciativa previa llamada ‘Experiencias en vivienda’, consistirá en un “preparatorio” para la emancipación de algunos usuarios: “Es un reto para este año. Tenemos tres chicas (Sandra Varela, Laura Pena y Elvia Gabriela Javier) en una vivienda durante cuatro meses de lunes a viernes con apoyos puntuales, pero que ya están gestionando su vida de una manera independiente”.

Cuentan con apoyos que se van retirando, y tienen una profesional que les ofrece ayuda telefónica si tienen alguna incidencia extraordinaria. “La idea es que alquilen un piso entre varios usuarios y vivan y trabajen de manera independiente como cualquier otra persona”, explica.

Sandra Varela (arribaa la izquierda), Laura Pena (primer plano) y Elvia Gabriela Javier (derecha), haciendo su compra Cedida

Por otra parte, trabajan también en un programa de envejecimiento pensado para personas que ya presentan un deterioro cognitivo. “Ya hay usuarios más mayores y veíamos necesario darles un apoyo para paliar los efectos, ya que el síndrome viene aparejado de una probabilidad muy elevada de alzhéimer”, comenta. Lo harán a través de diferentes terapias, tanto psicológicas como físicas. Ambas iniciativas se sumarán a un amplio abanico de opciones de empleo, ocio, deporte o socialización que la asociación lleva años poniendo a disposición de los usuarios. Todo por su salud y bienestar: “Los avances, aunque aún sean insuficientes, cuentan”.