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A Coruña

Disuelven una batalla campal a plena luz del día en el Obelisco

La Policía Local ha detenido a dos personas

Abel Peña
Abel Peña
21/03/2026 13:48
Policía Local
Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
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La Policía Local acudió al Obelisco a las ocho de esta mañana ante un aviso de pelea. Resultó ser una batalla campal en el que participaron más de diez individuos, algunos armados. La intervención acabó con dos detenidos pero sin ningún herido. 

También se intervinieron dos armas: una barra de hierro y un cuchillo, según informa la Asociación Profesional de la Policía Local.  Según explican las fuentes policiales, se trataba de unos jóvenes que habían trasnochado y que habían discutido en una discoteca cercana. 

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