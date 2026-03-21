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A Coruña

Candela Pedreira Vidal es la 56 Meiga Mayor de las Hogueras 2026

Óscar Ulla
Óscar Ulla
21/03/2026 22:06
Candela Pedreira, en el centro, tras ser seleccionada Meiga Mayor
Candela Pedreira, en el centro, tras ser seleccionada Meiga Mayor
Patricia G. Fraga
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A pesar de discurrir todavía el mes de marzo, el olor del San Juan ya se empieza a sentir en algunos rincones de la ciudad. Es el caso del Sporting Club Casino, que este sábado acogió el acto de elección de la 56 Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan y a la 32 Meiga Mayor Infantil. El primer honor recayó en Candela Pedreira Vidal. El segundo, en Vega Eugenia García Núñez.

Así, la comisión organizadora de las Hogueras de San Juan dio el “primer paso” en una “noche tan significativa”, un “momento en el que empieza a encenderse la magia”.

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Elección de la Meiga Mayor de las Hogueras 2026

patricia eleccion meiga mayor hoguerasVer más imágenes

Tras ser elegida Meiga Mayor, y todavía acompañada en el escenario por sus compañeras, Pedreira les agradeció “esta experiencia inolvidable”. La joven aseguró que han sido semanas de “nervios y dudas, y de más nervios, pero ahora estamos tranquilas y orgullosas”. La nueva Meiga Mayor apeló a que tanto ella como las Meigas de Honor intentarán “mantener viva” la tradición del San Juan herculino.

En el acto celebrado en el Casino también participaron las Meigas de Honor y la Meiga Mayor Infantil, Vega Eugenia García Núñez.

Tras la doble elección, la presidenta de la asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan, Conchita Astray, agradeció a la presidenta del jurado, Margarita Anido, antes de recordar que el acto de elección “es uno de esos días que en Hogueras marcamos en rojo”. Astray recordó que en los próximos meses desarrollarán en torno a 90 actividades y apeló al sentimiento coruñés: “Somos coruñesas y con eso está todo dicho”. “Desde hoy, ocupáis un puesto de honor en nuestra organización. Viviréis momentos de emoción”, afirmó dirigiéndose a las nuevas meigas.

En el acto participó también la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, que aseguró que hablar de San Juan es “hablar de raíces y de orgullo coruñés”.

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