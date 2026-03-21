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A Coruña

Arde el problemático edificio del 137 de la Ronda de Outeiro

Abel Peña
Abel Peña
21/03/2026 10:00
Arde un edificio okupado en la Ronda de Outeiro
El fuego se produjo en el primer piso
Javier Alborés
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Poco después de las 8.00 de la mañana de este sábado se ha declarado un incendio en el 137 de la Ronda de Outeiro de A Coruña. Se trata del polémico edificio que trae de cabeza desde hace mucho tiempo a los vecinos. 

Incendio en un edificio okupado de la Ronda de Outeiro

El fuego ha obligado a la evacuación de los residentes y la Policía Local ha precintado el acceso y no permitirá el regreso de ninguno de ellos, por el momento.

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Los Bomberos habían conseguido sofocar el fuego en primera instancia, pero todavía humeaba el primer piso donde había comenzado el fuego.

Incendio en un edificio okupado de la ronda de Outeiro
Bomberos y Policía a las puertas del edificio incendiado
AP

Según testigos presenciales, el origen del incendio fue un colchón

Arde un edificio okupado en la Ronda de Outeiro
Un bombero sale del inmueble incendiado
Javier Alborés

Sin embargo, a eso de las 9.40 horas volvió a reanudarse el incendio y aunque la Policía Local trató de sofocarlo con un extintor, las llamas volvían a consumir el primer piso. 

Arde un edificio okupado en la Ronda de Outeiro
Bomberos y Policía Local se desplazaron hasta la zona
Javier Alborés
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La Policía procedió entonces a cortar la calle, a la espera de que regresaran los bomberos para extinguir definitivamente el fuego.

Incendio en un edificio okupado de la ronda de Outeiro
El fuego se produjo en el primer piso
AP

Las autoridades están habituadas a acudir a 137 de la Ronda de Outeiro en respuesta a llamadas quejas vecinales, avisos de pelea y otros incidentes, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los residentes no son okupas. Sin embargo, muchas de esas personas se encuentran sí se encuentran en riesgo de exclusión social y han resultado ser problemáticos en varias ocasiones. 

Arde un edificio okupado en la Ronda de Outeiro
Dos bomberos hablan a las puertas del inmueble
Javier Alborés
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