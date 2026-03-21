El fuego se produjo en el primer piso Javier Alborés

Poco después de las 8.00 de la mañana de este sábado se ha declarado un incendio en el 137 de la Ronda de Outeiro de A Coruña. Se trata del polémico edificio que trae de cabeza desde hace mucho tiempo a los vecinos.

El fuego ha obligado a la evacuación de los residentes y la Policía Local ha precintado el acceso y no permitirá el regreso de ninguno de ellos, por el momento.

El propietario del punto más conflictivo de Os Mallos reforma el edificio Más información

Los Bomberos habían conseguido sofocar el fuego en primera instancia, pero todavía humeaba el primer piso donde había comenzado el fuego.

Bomberos y Policía a las puertas del edificio incendiado AP

Según testigos presenciales, el origen del incendio fue un colchón.

Un bombero sale del inmueble incendiado Javier Alborés

Sin embargo, a eso de las 9.40 horas volvió a reanudarse el incendio y aunque la Policía Local trató de sofocarlo con un extintor, las llamas volvían a consumir el primer piso.

Bomberos y Policía Local se desplazaron hasta la zona Javier Alborés

Los problemas graves de convivencia y la exclusión social se combinan para generar violencia extrema Más información

La Policía procedió entonces a cortar la calle, a la espera de que regresaran los bomberos para extinguir definitivamente el fuego.

El fuego se produjo en el primer piso AP

Las autoridades están habituadas a acudir a 137 de la Ronda de Outeiro en respuesta a llamadas quejas vecinales, avisos de pelea y otros incidentes, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los residentes no son okupas. Sin embargo, muchas de esas personas se encuentran sí se encuentran en riesgo de exclusión social y han resultado ser problemáticos en varias ocasiones.