A Coruña pierde una de sus salas de conciertos más céntricas

Un concierto reciente Roy McAvoy en La Disfrutona Cedida

Habrá un último baile para La Disfrutona, uno de los locales que sobrevivía en el entorno del Orzán siendo ‘diferente’, y que el próximo fin de semana realizará una fiesta de despedida definitiva. Se va así uno de los escenarios más habituales para bandas primerizas de la ciudad, y también un espacio que iba camino de cumplir en mayo los cuatro años de vida. El creador del concepto, el escritor Iago de la Campa, lo abrió como alternativa a su apuesta por El Patio, poco antes de la pandemia.

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La gerencia de La Disfrutona ha realizado una emotiva carta pública de despedida, en la que explica los motivos que han llevado a una decisión dura para el sector de la música local. “Hay que saber poner punto final a algunos sueños para empezar otros, así que cerramos las puertas y apagamos los equipos con un fin de semana de despedida el 27 y 28 de marzo”, dice. “Seguiremos peleando por la música en la ciudad de otras maneras y en diferentes sitios. Más de 300 conciertos en estos cuatro años abiertos y seis de proyecto, muchos artistas locales y nacionales que dejaron su huella en cada noche y que agradecemos los momentos que hemos vivido”, añade el escrito hecho público.

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Por otra parte, interpretan también que “los finales son oportunidades”, y lo argumenta de la siguiente manera: “Hay veces que seguir luchando no tiene sentido ni para la cabeza, ni para el cuerpo ni para el corazón. Aprendí que cuando dejas ir algo que quieres mucho llegan cosas que no hubieran aparecido de otra manea. Hay que intentar ser feliz, alejarse de lo que hace daño y cuidarse por toda la gente que nos quiere”.

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Finalmente, en el capítulo de agradecimientos, la propiedad de La Disfrutona se acuerda de Clubtura, la asociación gallega de salas de música en directo, e insta al Ayuntamiento a empezar a “dar apoyo y el reconocimiento prometido a las pocas salas de conciertos que quedan”. También se acuerda del equipo, camareros, técnicos, bandas, agencias, mánagers y colaboradores “porque no es fácil ni currar en la noche ni en la música”.

En lo que a la programación de la despedida se refiere, el viernes 27 a partir de las 22.15 horas se celebrará una jam sesión de despedida, mientras que el sábado, pasada la medianoche, habrá un último Dj set de despedida a modo de sorpresa.

El cierre ha cogido por sorpresa a muchos de los habituales, quienes han trasladado sus muestras de cariño a la propiedad.