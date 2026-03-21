A Coruña empezará la próxima semana los trabajos para el regreso de la pasarela que une las estaciones de bus y tren

Pasarela provisional instalada entre las estaciones durante las obras para restaurar la permanente El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña prepara ya el regreso de la pasarela peatonal entre estaciones que sobrevuela la avenida Alfonso Molina, estructura que actualmente está en proceso de renovación y saneo, y que volverá en las próximas semanas a su ubicación original, conectando la calle Caballeros con la ronda de las Estaciones y Marqués de Figueroa.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, recordó que la actuación sobre la pasarela supone una inversión de casi un millón de euros, necesaria para mejorar su accesibilidad y también para reforzar su seguridad, siendo como es uno de los principales itinerarios de paso entre la actual terminal de autobuses, en Cuatro Caminos, y las instalaciones de la futura estación intermodal, en San Cristóbal.

Dado que las piezas de la pasarela original están siendo tratadas en taller, el Ayuntamiento habilitó semanas atrás una pasarela provisional que permite mantener ininterrumpido el recorrido peatonal sobre Alfonso Molina, evitando así que las personas usuarias se vean obligadas a cruzar la avenida desde puntos más lejanos.

A Coruña estrena la pasarela provisional entre estaciones: "Es una obra necesaria" Más información

Ahora, el Ejecutivo local ultima los preparativos para que la pasarela original vuelva a su emplazamiento toda vez se complete su renovación. La previsión es que la semana que viene se inicie la colocación de los pilares a un lado y al otro de la avenida Alfonso Molina, como paso previo a la colocación de la estructura ya mejorada, tanto en las cuestas laterales como en lo lo van central.

Además de la intervención específica de mejora que se está ejecutando sobre la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina, el Ayuntamiento trabaja también en la contratación del servicio de conservación, mantenimiento y reparación del conjunto de pasarelas y puentes con acceso peatonal de la ciudad.

Esta misma semana, la Junta de Gobierno Local aprobó una inversión de 700.000 euros en el servicio, por dos años y con posibilidad de prórroga por otros tres. Este contrato incluye las acciones necesarias para actuar sobre las estructuras de paso peatonal, garantizando su transitabilidad en las mejores condiciones.