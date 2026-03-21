A Coruña e Asturias bailan da man no Alcuentru Trad-Urbán
Galicia e Asturias estiveron máis preto que nunca esta fin de semana na Coruña. Co barrio de Monte Alto como centro de operacións principal, o Alcuentru Trad-Urbán volveu reunir amantes do folclore e a tradición para xuntos poñer en valor o baile e a música galegos e asturianos, coa asociacoón coruñesa Son d'aquí como anfitrioa.
A xornada comezou, como non podía ser doutra maneira, cunha festa. O CS Gomes Gaioso foi o punto no que se atoparon o venres pola noite por primeira vez bailadores, tocadores e cantareiros para desfrutar da tradición cultural.
Este sábado o Alcuentru Trad-Urbán continuou cos obradoiros de baile e pandeireta (galegos e asturianos), que se celebraron nas aulas do Eusebio da Guarda. Pola parte galega foron impartidos por Xabier Espasandín e Tito Iglesias, dous dos mestres das Escolas de Son d’aquí. Co repertorio de Limiñoa (Ponteceso-Comarca de Bergantiños). Da parte asturiana encargaranse Rosa Cuervo e Xesús Torga (baile) e Raquel Vega Roza (pandereta asturiana), cun repertorio composto por Xota Tormaleo, Xota Modreiros, Palmeira, Jota Caldueño (H.ota Gallegada).
Para tomar forzas, os participantes nos obradoiros achegáronse até a sede de Son d'aquí, na rúa Santo Tomás, para comer na Espicha un menú composto por callos e curry con garavanzos e vexetais con leite de coco para a opción vegana. Non faltou, por suposto, a sidra, que se escanciou ás portas do local.