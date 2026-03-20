Ventanas tapiadas y puertas de seguridad son una visión habitual todavía en las calles de Os Mallos

Nueva puerta en el número 16 de Germán Taibo Quintana

El edificio okupado del número 16 de la calle Germán Taibo ardió el 25 de febrero. Es un destino que comparten muchos inmuebles con residentes indeseados. Y muchas veces, este fuego es intencionado, producto de rencillas entre ellos –un ejemplo es el del 120 de la ronda de Nelle, en junio de 2024–. Y como suele ocurrir, cuando los servicios de emergencias los evacúan, la propiedad suele apresurarse a instalar una nueva puerta para mantener a los okupas fuera.

Es el caso de este edificio de Germán Taibo, que luce una puerta blanca. La propietaria se decidió por esta solución porque aún vive allí una familia, en el último piso, con su consentimiento, mientras buscan otro alojamiento. Pero la mayor parte de los propietarios se deciden por el tapiado. “Simplemente porque es la opción más barata”, señalan desde Desokupa 24 horas. Su gerente, Francisco Fernández, explica que ellos mismos ofrecen este servicio, porque es importante operar con urgencia. “Las puertas antiokupación vienen de Valencia y Madrid. Aquí no hay especialistas en su instalación”, explica.

En algunos casos se instalan puertas metálicas, como las que se ubican en los trasteros que sí se fabrican localmente en Talleres Hércules. Consiste en una chapa de hierro galvanizado con una cerradura y anclajes en las paredes, pero las de seguridad son normalmente de aluminio, madera y una chapa de acero central. “Una puerta estándar, básica, te puede andar entre 1.200 y 1.500 euros”, explica un instalador. No solo se trata de traerla, se trata de encajarla en el vano.

Esto no siempre es fácil. “No existe una medida estándar, cada edificio tiene ventanas y puertas totalmente diferentes. Y tiene que estar al centímetro, porque, si no, no ajusta”, explican desde otra empresa. Aunque ningún negocio en A Coruña se dedica exclusivamente a esto, todos coinciden en que es una línea de trabajo que ha surgido cada vez más en los últimos años, a medida que el fenómeno de la okupación genera cada vez más preocupación. Igualmente ha crecido el número de instalaciones de alarma o de cerraduras de seguridad.

En bajos comerciales

Pero el dinero sigue siendo un factor, y de ahí que sea muy habitual ver locales comerciales tapiados, como puede ser el caso en la avenida de Os Mallos o en la calle Sofía Casanova o edificios enteros como en la calle Monforte. Solo por cien euros, o poco más, se puede condenar una entrada. Si no hay necesidad de entrar en ella, resulta lo más práctico.

En el lado negativo, los inmuebles tapiados generan una sensación de abandono que perjudica a un barrio que fue el primero en echarse a la calle contra la okupación, pero que quiere pasar página. Poco a poco, la actividad vuelve y se abren nuevas puertas.