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A Coruña

Una foodtruck que reinventa los chicharrones en medio de La Marina de A Coruña

Redacción
20/03/2026 15:11
Chichalovers
Chichalovers
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El foodtruck Chichalovers, reconocido con el premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora 2026 de AJE Coruña y con el premio a la apuesta en valor de la autenticidad del territorio de la Diputación de A Coruña, hará parada este fin de semana en la zona de La Marina de A Coruña, donde ofrecerá su propuesta gastronómica alrededor del chicharrón en formato street food.

Chichalovers propone una reinterpretación contemporánea de un producto tradicional de la gastronomía gallega como es el chicharrón, apostando por un formato urbano e informal pensado para disfrutar en la calle.

La propuesta combina tradición y creatividad alrededor de un producto profundamente ligado a la cultura gastronómica gallega, pero presentado con una estética actual y en un formato propio de la gastronomía de calle.

Chichalovers: los sabores más tradicionales de la aldea para comer con las manos

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El foodtruck se instalará durante todo el fin de semana en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, La Marina de A Coruña, junto al puerto y frente a las conocidas galerías acristaladas.

Los horarios serán los siguientes:

  • Sábado de 13.00 la 17.00 y de 19.00 la 23.00 horas
  • Domingo de 13.00 la 18.00 horas

Durante estas dos jornadas, vecindario y visitantes podrán acercarse hasta el foodtruck para probar las diferentes propuestas de Chichalovers y descubrir una forma distinta de disfrutar del chicharrón en un ambiente abierto y festivo en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

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