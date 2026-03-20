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A Coruña

El taxi de A Coruña advierte de la “inacción” política: “Van a conseguir que el sector desaparezca”

“La casi totalidad” de los profesionales de la ciudad se movilizarán el próximo 25 de marzo

Lara Fernández
Lara Fernández
20/03/2026 03:16
El aparcamiento de Alcampo fue la base desde la que un centenar de vehículos salieron en marcha lenta hacia el centro de la ciudad
Un taxista porta la camiseta de ‘Taxi Coruña en loita’ 
Germán Barreiros
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Las asociaciones que agrupan a casi la totalidad de taxis de A Coruña, Teletaxi y Radio Taxi, convocaron una movilización para el próximo 25 de marzo, debido al hartazgo contra la presencia “ilegal” de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la ciudad. Ninguna de las dos entidades participaron hasta el momento en los paros que los profesionales del sector han llevado a cabo en los últimos meses, pero ahora, aseguran, “ya hemos acabado todos los canales de comunicación con el Ayuntamiento”.

Los presidentes de las asociaciones mantuvieron varias reuniones con el Gobierno local e incluso participaron en la consulta pública para la elaboración de la ordenanza específica de VTC. Pero, desde entonces, denuncian, “no hemos tenido más comunicación”. “El Ayuntamiento sigue con esa inacción en la que se ha normalizado una situación ilegal que cada vez va a más porque hay un efecto llamada para los VTC”, asegura el presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar. Según apunta el portavoz de la entidad mayoritaria, “el Gobierno local no actúa y cada vez hay más autorizaciones”.

No obstante, Villamisar explica que esta movilización “es una llamada a todas las administraciones”, es decir, Xunta y Ayuntamiento. “Pedimos que se unan las administraciones y haya un acuerdo autonómico. Tiene que haber una regulación, hacer un estudio de mercado y que haya reglas para todos”, añade. Así, el presidente de Teletaxi advierte de que, si no se frena “esta sangría, “van a conseguir que el taxi desaparezca y está en juego nuestro puesto de trabajo”.

“No podemos hacer nada más”

Por su parte, el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, sostiene que el sector solo quiere “que se cumpla la ley, que ahora mismo dice claramente que no pueden hacer servicios urbanos. Hemos sido muy pacientes, pero ya no podemos hacer nada más”.

A la concentración de dos horas que saldrá del Millennium el próximo miércoles, 25 de marzo, acudirá “la casi totalidad” de los taxis de A Coruña, a excepción de los servicios mínimos. La manifestación comenzará a las 11.00 horas y concluirá a las 13.00 en la explanada de O Parrote.

La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo

Los taxistas de A Coruña convocan la manifestación más grande hasta la fecha para protestar contra los VTC

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