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A Coruña

Piden cuatro años de cárcel para un hombre que le arrancó a otro media oreja de un mordisco

La pelea tuvo lugar en 2023 en Monte Alto

Abel Peña
Abel Peña
20/03/2026 17:16
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Germán Barreiros
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La Fiscalía pide cuatro años de presión para el hombre que, en 2023, arrancó media oreja a otro durante una pelea. Lo considera culpable de un delito de lesiones por deformidad, y pide también una orden de alejamiento.  El incidente tuvo lugar el 16 de diciembre. El sujeto, que contaba con 45 años por aquel entonces, se peleó con otro hombre, este de 43, en la calle Pinares, en Monte Alto. 

Tras intercambiar unos cuantos golpes, el acusado le propinó un mordisco en la oreja derecha, arrancándole parte del pabellón auditivo. Además, ambos sufrieron algunas magulladuras de las que fueron tratados en la Casa del Mar. La víctima tiene antecedentes por dos delitos leves de lesiones. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial la próxima semana. 

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