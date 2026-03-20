El párroco de San Francisco Javier, Severino Suárez, ocupa el cargo de abad de la Colegiata

Suárez tomó posesión del cargo tras un oficio religioso Germán Barreiros

El hasta ahora párroco de San Francisco Javier, Severino Suárez, ocupa desde ayer el cargo de abad de la Colegiata de Santa María en la Ciudad Vieja. Tomó posesión tras el oficio de una misa solemne en la que estuvo presente el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto. Suárez, que fue elegido por los canónigos, sucede en el cargo a José María Fuciños, fallecido el pasado 17 de enero.

Nacido en Vimianzo hace 77 años, mantendrá sus responsabilidades. Continuará como vicario episcopal territorial de A Coruña y al frente de las parroquias de San Francisco Javier, y de Nosa Señora do Pilar-O Ventorrillo y O Nadal do Señor.

Coordinar

Suárez tendrá ahora por delante que coordinar la labor que se hace en unión con los canónigos, que son el grupo de sacerdotes al frente de una de las instituciones más emblemáticas de la Ciudad Vieja.

Según comentó en su momento, en la emisora local de la Cadena Cope, uno de sus principales retos es la rehabilitación del templo. “La colegiata está en unas condiciones bastante malas, pues porque llovió algo dentro”, dijo, al tiempo que destacó que se trata de un edificio medieval de los más visitados de A Coruña.