Paralizada una de las obras de la Torre por falta de permisos
El problema administrativo afecta al lote 3, el de mantenimiento de la zona arqueológica
Una de las obras de mejora que se están llevando a cabo en la Torre de Hércules se ha tenido que suspender temporalmente hasta que se compruebe que cuenta con todos los permisos debidos. Se trata del lote 3 (de 4) que afecta al mantenimiento de elementos estructurales en la zona de visitas arqueológicas que se encuentran deteriorados.
Las obras comenzaron esta misma semana, y los demás lotes comenzarán en los próximos días. La acción está cofinanciada por la Unión Europa a través del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye el Plan Xacobeo Next Generation que finaliza en junio.
Xunta, Gobierno central y Ayuntamiento están trabajando conjuntamente para que este problema se resuelva cuanto antes y que las obras se rematen en plazo. El importe total de las obras es de 930.000 euros.