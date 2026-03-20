Visitantes en la zona arqueológica de la base de la Torre Carlota Blanco

Una de las obras de mejora que se están llevando a cabo en la Torre de Hércules se ha tenido que suspender temporalmente hasta que se compruebe que cuenta con todos los permisos debidos. Se trata del lote 3 (de 4) que afecta al mantenimiento de elementos estructurales en la zona de visitas arqueológicas que se encuentran deteriorados.

Las obras comenzaron esta misma semana, y los demás lotes comenzarán en los próximos días. La acción está cofinanciada por la Unión Europa a través del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye el Plan Xacobeo Next Generation que finaliza en junio.

Xunta, Gobierno central y Ayuntamiento están trabajando conjuntamente para que este problema se resuelva cuanto antes y que las obras se rematen en plazo. El importe total de las obras es de 930.000 euros.