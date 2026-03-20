Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Paralizada una de las obras de la Torre por falta de permisos

El problema administrativo afecta al lote 3, el de mantenimiento de la zona arqueológica

Abel Peña
Abel Peña
20/03/2026 19:29
Visitantes en la zona arquelógica de la base de la Torre
Visitantes en la zona arqueológica de la base de la Torre
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Una de las obras de mejora que se están llevando a cabo en la Torre de Hércules se ha tenido que suspender temporalmente hasta que se compruebe que cuenta con todos los permisos debidos. Se trata del lote 3 (de 4) que afecta al mantenimiento de elementos estructurales en la zona de visitas arqueológicas que se encuentran deteriorados. 

Las obras comenzaron esta misma semana, y los demás lotes comenzarán en los próximos días. La acción está cofinanciada por la Unión Europa a través del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye el Plan Xacobeo Next Generation que finaliza en junio.

Xunta, Gobierno central y Ayuntamiento están trabajando conjuntamente para que este problema se resuelva cuanto antes y que las obras se rematen en plazo.  El importe total de las obras es de 930.000 euros. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

GermÃ¡n. Barito

El nuevo local "sibarita" en el epicentro del vermuteo de A Coruña
Guillermo Parga
Las trabajadoras de Desseo despachan, ayer, los primeros helados de la cadena en A Coruña

Desde Mazaricos y mazo ricos: así es la nueva heladería en La Marina de A Coruña
Guillermo Parga
La Agrupación Musical Virgen del Carmen, en la presentación de la Semana Santa esta tarde

Doce procesiones tomarán las calles de A Coruña esta Semana Santa
Jorge Riveiro
Visitantes en la zona arquelógica de la base de la Torre

Paralizada una de las obras de la Torre por falta de permisos
Abel Peña